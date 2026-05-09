El lideratge humà i la inclusió laboral protagonistes a la tercera edició de La Bravíssima d'Eurofirms Foundation
La jornada solidària va destacar la inclusió de dones amb discapacitat i va premiar Pilarín Bayés per la seva trajectòria i compromís social
La tercera edició de La Bravíssima, impulsada per Eurofirms Foundation, va ahir més de 275 representants del món empresarial, institucional, social i cultural a l’Hostal de La Gavina de S'Agaró, en una jornada que ja s’ha consolidat com una cita de referència per promoure la inclusió laboral i el lideratge amb propòsit.
L’acte, conduït per Judit Mascó i Carles Sans, va posar el focus en la inclusió laboral de dones amb discapacitat i en la necessitat d’impulsar models de lideratge més humans i compromesos socialment. Una de les novetats d’aquesta tercera edició va ser l’entrega del premi La Bravíssima de l’Any a Pilarín Bayés, en reconeixement a la seva trajectòria artística i al seu compromís amb la diversitat i la inclusió.
La jornada va incloure dues taules rodones centrades en el lideratge. La primera, dedicada al lideratge en femení i moderada per Andrea Vilallonga, va comptar amb la participació de Carmina Ganyet, Directora General Corporativa de Colonial, Laura Carnicero, Vicepresidenta de Persones i Organització de SEAT & CUPRA, Mercè Donadeu, Directora Regional Catalunya Nord de Mapfre, i Ona Carbonell, campiona olímpica. Les participants van reivindicar un lideratge basat en l’equilibri entre l’exigència i l’escolta, així com en la incorporació de perspectives diverses per generar confiança i resultats sostenibles. La segona taula, moderada per Clara Sánchez-Castro i centrada en el lideratge social, va reunir Anna Bosch, Presidenta de Noel Alimentària, Ramon Agenjo, Conseller Delegat de DAMM, i Marc Gasol, President del Bàsquet Girona, que van coincidir en la importància de situar les persones i el territori al centre de la presa de decisions.
La recaptació de la vetllada es destinarà als programes de formació tecnològica d’Eurofirms Foundation, orientats a millorar l’ocupabilitat de dones amb discapacitat. Durant l’acte també es va donar veu a la Lupe, exalumna de la fundació, que va explicar com la formació li ha permès reorientar el seu futur laboral. La Global Leader d’Eurofirms Foundation, Maria Jordà, va destacar que "quan posem el focus en les capacitats, les limitacions deixen de marcar el camí" i va reivindicar la formació com "una eina real de transformació social".
La fundació va recordar que durant el 2025 ha impulsat 66 programes que han atès més de 1.530 persones i han format prop de 500 participants. En l’àmbit tecnològic, s’han desenvolupat 12 promocions amb més de 400 persones formades i un índex d’inclusió laboral del 75%.
