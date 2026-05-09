Nora defensa els acomiadaments i nega qualsevol represàlia sindical
L’empresa pública assegura que les sancions responen a “faltes molt greus” i manté que els processos interns es fan amb “el màxim rigor” després de les protestes convocades per UGT a Girona
L’empresa pública de Serveis Mediambientals de la Selva Nora SA ha defensat que els tres acomiadaments denunciats per UGT responen a expedients sancionadors per “faltes molt greus” comeses “de manera reincident” per part dels treballadors afectats. L’empresa nega “rotundament” que existeixi cap relació entre aquestes decisions i l’afiliació sindical dels empleats.
En un comunicat, la direcció assegura que l’actual equip polític i tècnic treballa per garantir que tots els processos administratius i selectius es desenvolupin “amb el màxim rigor” i d’acord amb la legislació vigent. També recorda que ha recorregut davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la resolució de l’Oficina Antifrau, en considerar que no s’ajusta a dret ni en la interpretació dels fets ni en l’aplicació de la llei de protecció de persones informants.
Finalment, Nora ha reiterat la voluntat de mantenir el diàleg amb la representació dels treballadors per construir una empresa “sostenible, transparent i eficient”.
Aquest posicionament arriba després de la concentració del passat divendres de la UGT davant la Generalitat a Girona, on el sindicat va denunciar irregularitats internes, pressions a afiliats i tres acomiadaments que considera una represàlia per l’activitat sindical.
