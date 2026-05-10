Municipis petits segueixen lluitant contra la "normalitat" dels talls elèctrics un any després de l'apagada
Ajuntaments a nord i sud del país reclamen millores mentre Endesa diu que executa les inversions acordades amb el Govern
Lourdes Casademont / Anna Ferràs / Jordi Marsal (ACN)
Un altre dia dins de la "normalitat". Així és com recorden en molts municipis petits a nord i a sud del país com van viure l'apagada elèctrica de fa un any. Una situació que no els venia de nou perquè, no es cansen de denunciar, el viuen de forma constant i reiterada, sobretot, amb el mal temps. Els governs municipals han elevat el to de les queixes, s'han reunit amb administracions i E-Distribución -l'empresa del grup Endesa encarregada de la xarxa que arriba als consumidors-, però segueixen sense trobar solucions a un problema que genera incomptables maldecaps als veïns. La companyia respon que executa un pla d'inversions d'acord amb el Govern i recorda que la majoria d'incidències són causades per episodis climàtics violents.
Apagades dins de la "normalitat"
A Molló (Ripollès), l'apagada general de fa un any es va viure amb "certa normalitat". Segons el seu alcalde, Josep Coma, "no ens va sorprendre perquè hi estem relativament acostumats". El motiu és que aquest municipi petit de la Vall de Camprodon porta des de fa mesos patint talls de telecomunicacions i electricitat de forma recurrent.
La incidència més greu va ser el 15 de març, amb ratxes de vent de més de 100 km/h, que els va deixar un dia i mig completament incomunicats -els disseminats fins a 48 hores-, al marge de les destrosses a teulades i al pavelló municipal. Molts veïns es van queixar que no els funcionava ni el 112. Des de llavors, afirma l'alcalde, hi ha "por" i un sentiment de "vulnerabilitat" que abans no tenien, també en segones residències. "I això no ens convé perquè pot fer perdre població" i treure "competitivitat" a la zona, afirma.
A banda de la impotència dels veïns, denuncia que després d'un any "estan pràcticament igual" i es pregunta si la situació seria la mateixa si aquests talls passessin en una ciutat. "Amb l'apagada general hi va haver un caos i es van demanar explicacions, però quan passa a municipis rurals es considera poc prioritari", denuncia el batlle.
L'alcalde assenyala que l'única actuació prevista de la subministradora elèctrica és reforçar un tram de la línia que ja hi ha. Una actuació que veuen "insuficient" perquè no evitarà que torni a caure en cas de nevades o episodis de forts vents perquè la línia continua essent aèria. La Generalitat tampoc els ha respost les queixes formals que han presentat conjuntament amb la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
Torres d'alta tensió al costat
Malgrat les deficiències del servei, van ser dels primers a recuperar l'electricitat el dia de l'apagada general. Estan a tocar de França i tenen a prop torres d'alta tensió que els van permetre recuperar el servei a les dues de la tarda-com va passar en punts d'Osona i la resta del Ripollès-, mentre bona part del país seguia sense. Aquesta interconnexió, però, no els soluciona els talls habituals perquè caldria poder-la transformar a baixa tensió.
"És paradoxal perquè ens passen molts quilowatts pel municipi, però els veiem passar i prou", lamenta. I denuncia que sempre els han negat el desplegament d'un sistema alternatiu. "Ens diuen que és molt complicat i molt car, que estem a un extrem del territori i no veuen la possibilitat per mallar la xarxa perquè hi ha pocs abonats", afegeix l'alcalde.
"El que demanem és tenir uns serveis mínims i bàsics garantits, no demanem un hospital al costat de la porta (...) perquè cada cop estem menys preparats per fer front a situacions d'emergència o al canvi climàtic", assegura. Volen inversions i solucions amb urgència i afirma que se senten "abandonats". "Mentre hi ha llocs que ja es treballa amb el 6G o sabent que potser aviat s'arribarà a la Lluna, aquí haurem d'abandonar la Vall de Camprodon per falta de serveis bàsics", es queixa Coma.
Successió de danes
Per la seva banda, fonts del grup Endesa han qüestionat l'existència de problemes greus de subministrament als municipis consultats. Apunten que els principals talls de subministrament han coincidit amb la successió de danes i temporals de finals de 2025 i principis d'enguany, amb episodis de clima violent que haurien afectat, entre altres infraestructures exposades a l'aire lliure, la xarxa elèctrica. Segons han indicat les mateixes fonts, Endesa segueix treballant en millores dels equipaments seguint el pla d'inversions triennal que valida, supervisa i autoritza el Govern.
