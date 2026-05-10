Hisenda fa caixa a Girona: recapta gairebé 800 milions d'euros en només tres mesos
La delegació de l’Agència Tributària a les comarques gironines ingressa gairebé 100 milions més que en el primer trimestre del 2025
L’Agència Tributària continua fent caixa a les comarques gironines. En només tres mesos, Hisenda ha recaptat a Girona 792,2 milions d’euros pel conjunt d’impostos que gestiona, una xifra que suposa un increment del 14,3% respecte al primer trimestre de l’any passat. En termes absoluts, són gairebé 100 milions més que en els primers tres mesos de l’exercici anterior, quan la recaptació es va situar en 693 milions .
El gruix dels ingressos continua arribant de l’impost sobre la renda de les persones físiques. L’IRPF ha aportat 422,5 milions d’euros a les arques de l’Estat fins al març, un 8,4% més que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van recaptar 389,8 milions.
Tot i aquest augment, el tribut que més incrementa la recaptació en aquest inici d’any és l’IVA. L’impost sobre el valor afegit s’ha enfilat fins als 321,9 milions d’euros a les comarques gironines, davant dels 262,9 milions del primer trimestre anterior. Això representa un creixement del 22,4%, amb gairebé 59 milions més recaptats en només un any. El fort increment d’aquest impost, vinculat al consum i a l’activitat econòmica, explica bona part del salt global dels ingressos tributaris a la demarcació.
En canvi, l’impost de societats continua presentant una recaptació negativa en aquests primers mesos de l’any (-1,2 milions d’euros). La dada, però, millora respecte a l’any passat, quan el saldo era de 4,4 milions en negatiu. Aquest comportament és habitual en el primer trimestre, ja que en aquest període el pes de les devolucions pot superar els ingressos abans que avancin els pagaments fraccionats de l’exercici.
També creix la recaptació de l’impost sobre la renda dels no residents, que arriba als 19,1 milions d’euros, un 9,8% més que fa un any. Per contra, els impostos especials baixen un 5,6% i se situen en 19,1 milions, mentre que els ingressos per tràfic exterior pugen un 41,2%, fins als 1,5 milions.
El creixement gironí se situa per sobre de la mitjana estatal. Al conjunt de l’Estat, l’Agència Tributària ha ingressat 73.950 milions d’euros fins al març, un 11,7% més que l’any passat. A Catalunya, la recaptació ha crescut encara més que a Girona, amb 13.606 milions d’euros i un increment del 15,6%.
Quatre anys consecutius de rècord
La recaptació fiscal a les comarques gironines encadena quatre anys consecutius de màxims des de la sortida de la pandèmia. El primer gran salt es va produir el 2022, quan els principals impostos estatals van generar 2.533 milions d’euros a la demarcació. Un any després, el 2023, la xifra es va enfilar fins als 2.866 milions, un 13,2% més, i el 2024 es va tornar a batre el rècord superant per primera vegada la barrera dels 3.000 milions, amb un total de 3.040 milions d’euros.
La dinàmica alcista es va tornar a repetir el 2025, quan Hisenda va superar per primera vegada els 3.300 milions d’euros a Girona i va tancar l’exercici amb 3.327 milions recaptats, un 9,4% més que l’any anterior.
