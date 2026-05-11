Confirmat per l’Estatut dels Treballadors: si emmalalteixes durant les vacances tens dret a recuperar els dies
La legislació protegeix el dret a gaudir del període de vacances
Luis Aloza
Quan arriba el moment de gaudir del període de vacances laborals, sigui per Nadal o en qualsevol altra època de l’any, el més habitual és que ningú vulgui emmalaltir per poder aprofitar aquests dies lliures amb la família o per descansar. Tanmateix, més enllà de la mala sort, aquest fenomen té una explicació relacionada amb el que es coneix com la síndrome de la desconnexió. Durant les llargues jornades de feina, l’organisme es manté sotmès a nivells elevats d’estrès, cosa que influeix directament en el seu funcionament.
Aquest estat d’alerta constant actua com una espècie d’escut artificial que manté a ratlla el sistema immunitari. La interrupció de les vacances per motius de salut és un contratemps que desperta una inquietud legal entre milers d’espanyols. Si una malaltia o un contratemps físic obliga el treballador a agafar la baixa mèdica coincidint amb els dies de descans programats, la pregunta sobre la pèrdua de temps lliure és immediata.
Això diu l’Estatut dels Treballadors
La normativa a Espanya protegeix el treballador en tot moment. En lloc de donar per perdut el temps de lleure, la llei avala el dret de l’empleat a gaudir de totes les vacances. Això implica que els dies que s’hagin consumit per una situació d’incapacitat temporal (IT), ja sigui per malaltia o accident, no s’han de restar del còmput anual. L’Estatut dels Treballadors sosté que, si el treballador no ha pogut gaudir dels dies de descans per haver estat malalt, l’empresa no pot comptar aquests dies com a vacances.
«En el supòsit que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents de les derivades de l’embaràs, el part o la lactància natural, que impossibiliti al treballador gaudir-ne, totalment o parcialment, durant l’any natural a què corresponguin, el treballador podrà fer-ho un cop finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat», recull l’article 38.3 de l’Estatut.
Per poder acollir-se a aquesta llei, sempre que el treballador emmalalteixi, haurà de sol·licitar una baixa mèdica que acrediti la incapacitat temporal i el temps transcorregut no computarà com a dies de vacances. Un cop finalitzada la incapacitat temporal, es podran gaudir els dies de vacances perduts a causa de la malaltia. El treballador disposarà d’un termini de 18 mesos des del final de l’any en què es van originar les vacances per gaudir de la devolució d’aquests dies.
