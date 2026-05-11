El port esportiu Marina Palamós redueix un 66% la factura elèctrica amb un sistema d’autoconsum
La instal·lació combina energia solar fotovoltaica i emmagatzematge intel·ligent i ha permès assolir fins a vuit mesos d’autoabastiment energètic
El port esportiu Marina Palamós ha reduït un 66% la factura elèctrica amb la posada en marxa d’un sistema d’autoconsum que combina energia solar fotovoltaica i emmagatzematge intel·ligent. La instal·lació té com a objectiu disminuir la dependència de la xarxa elèctrica, optimitzar la gestió energètica i avançar cap a un model de funcionament més sostenible.
Segons les dades facilitades pel port, durant l’últim any la infraestructura ha generat i gestionat més de 415 MWh d’energia renovable. El sistema ha permès al port assolir fins a vuit mesos d’autoabastiment energètic i un grau d’independència de la xarxa del 62%.
El projecte s’ha desenvolupat amb la companyia Ampere Energy. La solució instal·lada combina un sistema d’emmagatzematge energètic SEMS Buffer Outdoor de 100 kW i 480 kWh amb una instal·lació solar fotovoltaica basada en l’autoconsum i la gestió intel·ligent de l’energia.
El sistema permet emmagatzemar l’energia produïda i gestionar-ne l’ús segons les necessitats de les instal·lacions. També incorpora un sistema de suport energètic per cobrir talls i microtalls de subministrament, així com sistemes de seguretat amb detecció i extinció d’incendis.
La iniciativa s’ha presentat com a cas d’èxit a les XXII Jornades Tècniques de Ports de Catalunya, celebrades els dies 7 i 8 de maig a Roses, una trobada centrada en els reptes de sostenibilitat, innovació i eficiència energètica en les infraestructures portuàries.
El director de Marina Palamós, Álvaro Navarro, ha afirmat que el projecte "marca un abans i un després" en el model energètic de les instal·lacions. Segons Navarro, la iniciativa ha permès reduir de manera significativa els costos operatius i avançar cap a un port "més autònom, resilient i alineat amb els objectius de descarbonització del sector marítim".
Per la seva banda, el director comercial d’Ampere Energy, Gonzalo Ubieto, ha assenyalat que Marina Palamós és un exemple de com "la innovació tecnològica pot transformar infraestructures clau". Ubieto ha destacat que la combinació d’emmagatzematge intel·ligent i energia solar permet "maximitzar l’autoconsum i reduir l’exposició a la volatilitat energètica".
