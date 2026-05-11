La Unió Europea canvia les normes: prohibirà els pagaments en efectiu de més de 10.000 euros a partir del 2027
A Espanya, la normativa ja és molt més restrictiva
David Cruz
Atenció, ciutadania. La Unió Europea ha confirmat que endurirà el control sobre l’ús dels diners en efectiu i fixa un nou límit comú per a tots els estats membres. A partir del 2027, quedarà prohibit fer pagaments en metàl·lic superiors a 10.000 euros.
Es tracta d’una mesura que busca combatre el frau fiscal, el blanqueig de capitals i avançar cap a una economia més digitalitzada i transparent. Això sí: a Espanya no tindrà impacte perquè aquí el límit ja està fixat en tot just 1.000 euros.
La nova normativa consta recollida al Reglament 2024/1624 aprovat per la UE, que unifica per primera vegada les regles sobre els pagaments en efectiu a tot el territori comunitari.
Fins ara, cada país aplicava els seus propis límits. Mentre que alguns estats europeus ja imposaven restriccions severes, com Espanya, d’altres permetien aquest tipus d’operacions pràcticament sense control.
Quan entri en vigor aquesta nova regulació, qualsevol compra que superi els 10.000 euros s’haurà de fer amb mètodes que permetin identificar el pagador i el receptor. És a dir, bàsicament parlem de transferències bancàries, targetes, xecs o plataformes de pagament digitals.
Qui notarà més aquesta mesura? Aquelles empreses de sectors com la compravenda de vehicles, joies, articles de luxe o transaccions immobiliàries en què encara és habitual operar amb grans quantitats d’efectiu.
Brussel·les considera que limitar l’ús dels diners físics facilitarà el rastreig de moviments sospitosos i reduirà l’economia submergida, un dels grans problemes de la societat en aquests moments.
A més, la normativa obligarà a reforçar els controls d’identitat en determinades operacions econòmiques. Perquè avui dia encara s’utilitza l’efectiu per ocultar ingressos o moure diners procedents d’activitats il·lícites i això cal tallar-ho d’arrel.
