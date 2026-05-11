Indústria càrnia
Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
El grup lleidatà, un dels gegants del sector agroalimentari espanyol, també va integrar recentment l’empresa gironina Codiara dins de MOD - Makers of Digital, la seva firma especialitzada en tecnologia
O.Puig
El grup agroalimentari Vall Companys ha formalitzat la seva entrada a l’accionariat de l’empresa gironina Joaquim Albertí SA, coneguda pels productes de xarcuteria de la marca La Selva. Vall Companys ha adquirit una participació minoritària del 20% en una operació articulada mitjançant una ampliació de capital que consolida la relació comercial històrica entre les dues companyies. El moviment reforça la cadena de subministrament entre ambdues firmes, ja que Vall Companys ha estat durant anys proveïdor de carn de La Selva.
L’operació té lloc en un moment en què La Selva, societat Joaquim Albertí SA, frega els 100 milions d’euros de facturació. Segons els útlims comptes presentats al Registre Mercantil, la companyia amb seu a Campllong va tancar el 2024 amb unes vendes de 99,94 milions d’euros, un 6,7% més que l’any anterior. Amb una plantilla mitjana superior als 372 treballadors, l’evolució dels últims exercicis mostra un creixement sostingut del negoci. Joaquim Albertí SA va passar de facturar 83,94 milions d’euros el 2022 a 93,62 milions el 2023 i a 99,94 milions el 2024.
Un dels últims projectes de La Selva ha estat la posada en marxa d’una nova planta de producció a Cassà de la Selva, on ha posat en marxa el projecte Altervego, dedicat a la xarcuteria vegetal.
Negocis amb Cañigueral
Per la seva banda, Vall Companys continua guanyant posicions dins el sector agroalimentari. Amb una facturació superior als 4.000 milions d’euros, en els darrers exercicis ha encadenat diverses operacions corporatives per reforçar la seva presència en diferents baules de la cadena càrnia.
Aquesta entrada a La Selva no és, de fet, l’únic vincle rellevant de Vall Companys amb la indústria gironina. El grup ja manté aliances amb el Grup Cañigueral, propietari de Costa Brava Mediterranean Foods. Totes dues companyies van constituir el 2021 la societat conjunta Pig Livestock Union, participada en un 60% per Cañigueral i en un 40% per Vall Companys, per comprar Leridana de Piensos i reforçar el negoci porcí d’integració. A través d’aquesta societat també han anat ampliant cartera amb adquisicions com Hostal del Vent, a més d’altres explotacions del sector.
Més recentment, Vall Companys i Grup Cañigueral també han fet equip amb Incarlopsa per adquirir la neerlandesa Inga Food. En aquesta operació, els tres grups entren a parts iguals en el capital d’una integradora porcina que el 2024 va facturar més de 325 milions d’euros i que opera amb més de 650 granges.
Negoci digital
L’última operació de Vall Companys a les comarques gironines ha estat la integració de Codiara dins de MOD - Makers of Digital, la firma vinculada al grup agroalimentari especialitzada en tecnologia, dades, intel·ligència artificial i màrqueting digital. L’operació suposa, en la pràctica, que MOD estableixi a Girona un nou hub tecnològic i reforci així la seva presència al territori.
La integració converteix Girona en el tercer pol d’activitat de MOD, després de Lleida i Barcelona. Amb aquest moviment, l’empresa assegura que vol «guanyar proximitat amb el teixit empresarial gironí i ampliar la seva capacitat per desenvolupar projectes de digitalització».
L’operació preserva l’estructura de la firma gironina. L’equip de Codiara continuarà treballant des de les seves instal·lacions a Fornells de la Selva, des d’on es lideraran projectes de desenvolupament digital i innovació tecnològica a la demarcació. Al capdavant s’hi mantindrà Nauel Gómez, fundador de la companyia, que continuarà dirigint l’activitat i el desenvolupament del nou hub dins del projecte de MOD.
