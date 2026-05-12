La botiga de fotografia de Girona que recupera els teus records amb el revelat digital, analògic i la digitalització de cintes VHS
Galeria 35 manté viva la tradició del revelat de fotos amb 50 anys d'història al servei de la memòria familiar
En un context marcat per la immediatesa digital i l’obsolescència de la imatge a les xarxes socials, la pervivència de negocis familiars dedicats a la fotografia esdevé un exercici de resistència cultural. Galeria 35, un establiment vinculat a la fotografia des de fa 50 anys, s’ha consolidat com un referent a Girona. Un espai que, lluny de ser només una botiga de fotografia a Banyoles, ha evolucionat amb el pas del temps fins a convertir-se en una xarxa d’establiments que abraça des de la capital gironina fins a l'Alt Empordà i Osona.
L’origen de l’empresa es remunta al 14 de maig de 1976. En Josep Magallón i la Teia Tur, amb només 20 i 21 anys respectivament, van fundar un establiment al centre de Banyoles que aspirava a professionalitzar la captura de la vida quotidiana. Aquella iniciativa emprenedora, que va comptar amb el suport inicial d’uns d’amics, ha cristal·litzat avui en una trajectòria de mig segle en què la segona generació ha pres el relleu, mantenint el model de proximitat i qualitat que va definir els seus fundadors.
Una revolució a peu de carrer
La dècada dels 90 va marcar un abans i un després per a l'empresa amb l'obertura de la primera botiga a Girona, a l'avinguda de Jaume I. En aquells anys, Galeria 35 va ser pionera a instal·lar els famosos minilabs, que permetien lliurar el revelatge de rodets en només una hora. Qui no recorda l'emoció d'anar a buscar el sobre amb les fotos? A més, fidelitzaven la seva clientela amb un detall únic: per cada revelatge, regalaven un rodet nou per continuar capturant moments.
Aquest afany per la innovació va continuar amb la introducció de la fotografia digital pocs anys després. Mitjançant equips experimentals de sublimació tèrmica, aconseguien lliurar imatges en qüestió de minuts, una immediatesa que també aplicaven a les fotos de DNI o passaport. Abans de la digitalització total, aquestes s’elaboraven amb càmeres Polaroid i s’assecaven manualment per escurçar l’espera del client.
L’evolució tècnica va culminar entre 2018 i 2019 amb el desenvolupament d'un programari propi per a fotografies d’identitat. Aquest sistema a mida permet complir amb les normatives específiques de visats i documents de qualsevol país del món, oferint un servei altament especialitzat.
El salt al món digital
Més enllà de la tecnologia, la visió de l'empresa es va mantenir ferma durant la complexa transició del 2004, quan el sector va patir la sotragada del canvi de paradigma. Lluny de veure el món digital com una amenaça, el van abraçar com una font infinita de records que calia preservar. Avui dia, tot i que el 99% de les impressions provenen de dispositius mòbils, Galeria 35 continua sent un refugi per als amants de l’analògic, atenent clients que encara busquen l'estètica única dels rodets i les càmeres d'un sol ús.
L'estudi i la personalització del record
Si una cosa defineix Galeria 35 és el seu vessant artístic com a fotògrafs. Al seu estudi de Banyoles, compten amb dos platós totalment equipats per a tota mena de sessions de fotos; des de retrats familiars i d'embaràs fins a fotografia industrial de producte. A més, s'han adaptat a les tendències actuals realitzant també reportatges en exteriors, segons les preferències de cada client.
Aquest domini de la imatge no acaba amb el clic de la càmera. La seva oferta de productes fotogràfics personalitzats és pràcticament infinita. Des de decorar una paret de casa amb una imatge de gran format, fins a personalitzar objectes quotidians. També han esdevingut un referent en la digitalització de material antic, rescatant vells records en formats com VHS, Hi8 o Super8 per passar-los a digital, evitant que es perdin per sempre al fons d'un calaix.
Amb presència actual també a Vic i Figueres, Galeria 35 continua sent aquell negoci familiar on la clientela més diversa troba el que necessita. Mig segle des que en Josep i la Teia van obrir, la família ha aconseguit continuar amb el seu llegat i demostrar que en el món de la fotografia, l'experiència i l'atenció personalitzada són el millor filtre possible.
On trobar Galeria 35:
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats