Diari de Girona organitza una jornada sobre finançament alternatiu per a l’empresa
L’acte, patrocinat per Implica Corporate Finance, es farà el 26 de maig a l’Hotel Carlemany i abordarà les noves vies de finançament immobiliari i el repte del relleu generacional a les empreses
Diari de Girona organitza el pròxim 26 de maig la jornada “Finançament alternatiu per a l’Empresa”, una trobada adreçada a empresaris, directius, professionals del sector financer, inversors i responsables de companyies interessats a conèixer noves fórmules de finançament i d’inversió per al creixement empresarial. L’acte, patrocinat per Implica Corporate Finance, tindrà lloc a l’Hotel Carlemany de Girona a partir de les 10.30 hores.
L’assistència com a públic serà gratuïta, però caldrà fer inscripció prèvia
La jornada vol posar el focus en un àmbit que guanya cada vegada més pes en l’estratègia financera de les empreses: el finançament alternatiu. En un context marcat per la necessitat de diversificar fonts de recursos, accelerar operacions, afrontar nous projectes d’inversió i complementar la banca tradicional, aquest tipus de solucions s’han consolidat com una eina cada cop més present en el teixit empresarial.
La primera taula rodona, titulada «Noves vies de finançament del real estate», analitzarà el paper de les noves fórmules de finançament en el sector immobiliari. Aquest àmbit viu un moment de transformació, amb una forta demanda d’habitatge, dificultats per posar en marxa nous projectes, increments de costos i la necessitat de trobar solucions financeres més flexibles i adaptades a cada operació.
Hi participaran María Riera, directora de l’equip Debt Advisory d’Implica; Ricard Abad, director de TQ Eurocredit de Catalunya i Aragó; Sergi Farro, director d’Empreses High Growth de Banc Santander a Catalunya; Àlex Jarandilla, director de Sector Turístic Direcció Territorial Catalunya de Banc Sabadell; i Jerónimo Sánchez, director de desenvolupament a Zintra capital credit. La taula estarà moderada per Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona.
El debat permetrà aprofundir en qüestions com la complementarietat entre banca tradicional i finançament alternatiu, el finançament de sòl, les necessitats dels promotors, els nous models vinculats al sector immobiliari i el paper que poden tenir els fons i els vehicles especialitzats en el desbloqueig de projectes.
Relleu generacional
La segona taula rodona se celebrarà a les 11.15 hores sota el títol «L’empresa davant el repte del relleu generacional». Aquesta sessió abordarà una de les qüestions clau per a moltes empreses familiars i companyies consolidades: com garantir la continuïtat del projecte empresarial, com preparar processos de successió i quin paper poden jugar els inversors en etapes de transició, creixement o professionalització.
La taula comptarà amb la participació de Lluís Molins, soci d’ABAC Capital; Lara Llach, directora d’inversions de Suma Capital; Ferrán Alcacer, director d’inversions d’Aurica Capital; i José María Rigau, soci d’Endurance Capital. El debat serà moderat per Julio Cobo, soci fundador d’Implica.
Aquesta sessió posarà sobre la taula les alternatives que tenen les empreses quan han d’afrontar canvis en la propietat, incorporar nous socis, reforçar la seva estructura financera o preparar una nova etapa de creixement. També permetrà conèixer la visió de diversos actors del capital privat sobre el moment actual del mercat i sobre les oportunitats que ofereix el teixit empresarial català.
La cloenda institucional de l’acte, prevista per a les 12 del migdia,anirà a càrrec de Juli Fernández, secretari general del Departament d’Economia i Finances. Tot seguit, els assistents podran participar en un espai de cafè, piscolabis i networking, pensat per afavorir el contacte entre empresaris, ponents, inversors i professionals del sector.
Amb aquesta jornada, Diari de Girona vol contribuir a generar un espai de coneixement i debat útil per al teixit econòmic gironí, en un moment en què les empreses necessiten eines per créixer, invertir, adaptar-se als canvis del mercat i afrontar reptes estratègics com el finançament de nous projectes o el relleu generacional.
