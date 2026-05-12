Endesa invertirà 10 milions per reforçar la xarxa elèctrica a dotze municipis gironins
La companyia desplegarà noves línies i reformarà 26 centres de transformació a les Guilleries, la Vall d’Hostoles i la Vall del Brugent per millorar el servei a gairebé 19.000 clients
Endesa invertirà deu milions d’euros entre aquest any i el 2027 per ampliar i reforçar la xarxa elèctrica a diverses zones del Gironès, la Garrotxa i la Selva. El pla inclou la construcció de dotze noves infraestructures de mitjana tensió, l’estesa de gairebé 32 quilòmetres de noves línies i la reforma de 26 centres de transformació amb l’objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric, així ho ha comunicat la companyia en una nota de premsa.
Les actuacions beneficiaran directament 18.695 clients de municipis de les Guilleries, la Vall d’Hostoles i la Vall del Brugent. Els treballs es duran a terme a Amer, Brunyola i Sant Martí Sapresa, la Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm i Susqueda, a la Selva. Bescanó i Sant Julià del Llor i Bonmatí, al Gironès. I Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, a la Garrotxa. També en sortiran beneficiats, des del punt de vista elèctric, Anglès i les Planes d’Hostoles.
El projecte s'ha presentat en una trobada conjunta amb alcaldes i alcaldesses dels dotze municipis implicats. Segons la companyia, les noves infraestructures permetran incrementar la maniobrabilitat de la xarxa i disposar d’alimentacions alternatives en cas d’incidències, especialment en un entorn forestal i de gran complexitat orogràfica com el de les Guilleries.
Entre les actuacions més destacades hi ha el tancament de set anelles elèctriques a Sant Hilari Sacalm, Osor, Susqueda, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, Brunyola i Bescanó. Aquest sistema permet connectar centres de transformació que fins ara funcionaven de manera aïllada, fet que facilita mantenir el subministrament per vies alternatives en cas d’avaria o treballs de manteniment.
El pla també contempla la construcció de nous trams de línia a les Planes d’Hostoles, Amer, Bescanó i Sant Julià del Llor i Bonmatí per reconfigurar i reforçar la xarxa de distribució. A Osor, Endesa quadruplicarà la tensió d’una línia, que passarà dels 6 als 25 kV, amb la voluntat d’augmentar-ne la capacitat i la fiabilitat.
La companyia assegura que aquestes inversions formen part del seu pla global de renovació i modernització de la xarxa elèctrica a les comarques gironines, amb l’objectiu de preparar-la per a futurs increments de demanda i per afrontar amb més garanties episodis meteorològics extrems o possibles nous subministraments.
