Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de FlorsRayo - GironaLlet NostraPastisseria SansEquip virusCoquito RodríguezFestivals d'estiu
instagramlinkedin

Endesa invertirà 10 milions per reforçar la xarxa elèctrica a dotze municipis gironins

La companyia desplegarà noves línies i reformarà 26 centres de transformació a les Guilleries, la Vall d’Hostoles i la Vall del Brugent per millorar el servei a gairebé 19.000 clients

Seu de l'empresa Endesa.

Seu de l'empresa Endesa. / Endesa

Redacció

Redacció

Girona

Endesa invertirà deu milions d’euros entre aquest any i el 2027 per ampliar i reforçar la xarxa elèctrica a diverses zones del Gironès, la Garrotxa i la Selva. El pla inclou la construcció de dotze noves infraestructures de mitjana tensió, l’estesa de gairebé 32 quilòmetres de noves línies i la reforma de 26 centres de transformació amb l’objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric, així ho ha comunicat la companyia en una nota de premsa.

Les actuacions beneficiaran directament 18.695 clients de municipis de les Guilleries, la Vall d’Hostoles i la Vall del Brugent. Els treballs es duran a terme a Amer, Brunyola i Sant Martí Sapresa, la Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm i Susqueda, a la Selva. Bescanó i Sant Julià del Llor i Bonmatí, al Gironès. I Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, a la Garrotxa. També en sortiran beneficiats, des del punt de vista elèctric, Anglès i les Planes d’Hostoles.

El projecte s'ha presentat en una trobada conjunta amb alcaldes i alcaldesses dels dotze municipis implicats. Segons la companyia, les noves infraestructures permetran incrementar la maniobrabilitat de la xarxa i disposar d’alimentacions alternatives en cas d’incidències, especialment en un entorn forestal i de gran complexitat orogràfica com el de les Guilleries.

130127499

Responsables d'Endesa a Girona amb alcadesses i alcaldes dels diferents municipis de la Garrotxa, el Gironès i la Selva. / Endesa

Entre les actuacions més destacades hi ha el tancament de set anelles elèctriques a Sant Hilari Sacalm, Osor, Susqueda, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, Brunyola i Bescanó. Aquest sistema permet connectar centres de transformació que fins ara funcionaven de manera aïllada, fet que facilita mantenir el subministrament per vies alternatives en cas d’avaria o treballs de manteniment.

El pla també contempla la construcció de nous trams de línia a les Planes d’Hostoles, Amer, Bescanó i Sant Julià del Llor i Bonmatí per reconfigurar i reforçar la xarxa de distribució. A Osor, Endesa quadruplicarà la tensió d’una línia, que passarà dels 6 als 25 kV, amb la voluntat d’augmentar-ne la capacitat i la fiabilitat.

Notícies relacionades i més

Fotografia del nou centre de transformació instal·lat a la urbanització Can Sastre, a Sant Hilari Sacalm

Fotografia del nou centre de transformació instal·lat a la urbanització Can Sastre, a Sant Hilari Sacalm / Endesa

La companyia assegura que aquestes inversions formen part del seu pla global de renovació i modernització de la xarxa elèctrica a les comarques gironines, amb l’objectiu de preparar-la per a futurs increments de demanda i per afrontar amb més garanties episodis meteorològics extrems o possibles nous subministraments.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
  2. Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
  3. Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
  4. Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
  5. L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
  6. Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
  7. L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
  8. «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec

Endesa invertirà 10 milions per reforçar la xarxa elèctrica a dotze municipis gironins

Endesa invertirà 10 milions per reforçar la xarxa elèctrica a dotze municipis gironins

Detinguda una parella per cultivar 597 plantes de marihuana en una casa de Llagostera

Detinguda una parella per cultivar 597 plantes de marihuana en una casa de Llagostera

Matsuri Barcelona 2026: el gran festival japonès torna amb música, espectacles i menjar tradicional al costat del mar

Matsuri Barcelona 2026: el gran festival japonès torna amb música, espectacles i menjar tradicional al costat del mar

L’espanyol que va donar positiu per hantavirus comença a presentar símptomes respiratoris i febrícula

L’espanyol que va donar positiu per hantavirus comença a presentar símptomes respiratoris i febrícula

Ni caminar ni fer bicicleta: l’exercici que recomanen per cuidar el cor a partir dels 60 anys

Ni caminar ni fer bicicleta: l’exercici que recomanen per cuidar el cor a partir dels 60 anys

Un robatori violent a Palamós acaba amb un home amb el nas fracturat i diverses dents trencades

Un robatori violent a Palamós acaba amb un home amb el nas fracturat i diverses dents trencades

La Policia Municipal de Girona deté tres homes per portar droga als voltants de l’estació

La Policia Municipal de Girona deté tres homes per portar droga als voltants de l’estació

Arbós endureix el discurs sobre seguretat, habitatge i creixement demogràfic a Olot

Arbós endureix el discurs sobre seguretat, habitatge i creixement demogràfic a Olot
Tracking Pixel Contents