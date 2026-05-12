Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya

Després de la venda de la fàbrica de Pascual a Gurb a Casa Tarradellas, el trasllat de la línia d’envasat a Burgos deixa només tres grans centrals de llet líquida a Catalunya, una de les quals a Girona

Vaques lleteres pasturant en una granja. / Iñaki Berasaluce / Europa Press

Joel Lozano

María Jesús Ibáñez

Girona / Barcelona

Llet Nostra busca una nova planta per continuar envasant a Catalunya després de la venda de la fàbrica que Pascual tenia a Gurb. La marca catalana feia servir fins ara aquesta factoria d’Osona per a la seva producció, però la compra de les instal·lacions per part de Casa Tarradellas obre un nou escenari industrial: l’espai es reconvertirà en una planta de mozzarella per a pizzes i l’activitat de llet líquida es traslladarà a Aranda de Duero, a Burgos.

La companyia, fundada el 2003, està integrada per un centenar de ramaders de diverses cooperatives catalanes. Amb una producció de 35 milions de litres i una facturació de 33,9 milions d’euros, Llet Nostra defensa que la seva prioritat és trobar una alternativa dins de Catalunya, tot i que de moment encara no té cap nova ubicació tancada.

Fins que no es concreti aquesta opció, la marca envasarà provisionalment a les instal·lacions de Pascual a Burgos. Fonts de l’empresa subratllen que el canvi afecta només la part industrial del procés i no l’origen del producte, que continuarà procedint dels ramaders catalans que formen part del projecte.

El cas de Llet Nostra evidencia la pèrdua de capacitat del sector lleter català per donar sortida a la llet líquida produïda al territori. La desaparició d’aquest punt d’envasament se suma al tancament, fa amb prou feines dos anys, de la planta de Danone a Parets del Vallès, per on cada any passaven uns 80 milions de litres adquirits a una vuitantena de ramaders.

L’operació entre Casa Tarradellas i Pascual va més enllà de l’acord comercial anunciat inicialment, que preveia reconvertir només una part de la factoria de Gurb per produir mozzarella. Finalment, la corporació catalana ha optat per comprar la planta sencera i assumir la gestió del procés. Les obres d’adaptació de les instal·lacions està previst que comencin el 31 de juliol, un cop completat el traspàs de la propietat.

Amb la transformació de la fàbrica d’Osona, queden a Catalunya tres grans centrals que continuen envasant llet líquida, comercialitzada sota diferents marques. Aquestes són les principals plantes que mantenen l’activitat a Catalunya.

1. Lactalis

La planta de Lactalis a Mollerussa (Pla d'Urgell) és una de les plantes més importants del grup francès a Espanya. El 2024, va realitzar una inversió de 5,26 milions d'euros, la qual cosa en principi garanteix la permanència de l'activitat durant uns anys. La fàbrica, coneguda a la zona com la Granja Castelló, recull prop de 177 milions de litres de llet anuals i envasa marques com El Castillo, Président Puleva.

2. Làctia Agroalimentària

Propietat del grup COVAP, la factoria de Vidreres és la principal proveïdora de llet Hacendado per a Mercadona. El 2024, va envasar més de 100 milions de litres i va realitzar inversions per a augmentar la seva capacitat productiva en un 24%. També allà s'envasa la llet de la marca ATO i es duu a terme una petita producció de la cooperativa Campllong.

3. Letona Cacolat

La fàbrica de Santa Coloma de Gramenet és, des de 2013, el centre neuràlgic del Grup  Cacaolat (propietat al 50% de Damm i Idilia Foods). Aquesta planta va substituir a la fàbrica històrica de la companyia del carrer de Pujades de Barcelona, on encara són visibles els rètols de l'època. És actualment l'única gran central lletera que envasa dins de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Formatges i iogurts

A més, els ramaders que produeixen llet a Catalunya tenen altres grans clients als quals se sumarà la mozzarella de Casa Tarradellas quan aquesta comenci a produir-se a Osona. D'una banda, hi ha els formatges i la mantega de la Cooperativa Cadí, la lletera més antiga de Catalunya, fundada el 1915, amb seu a la Seu d'Urgell (Lleida), i els iogurts, gelats i altres postres de La Fageda, a la Garrotxa, que té també la seva pròpia xarxa de proveïdors.

A més, existeixen petites envasadores i granges de venda directa com la Granja el Prat (l'Ametlla del Vallès), una empresa familiar que muny i envasa llet fresca i derivats diàriament, i La Selvatana (Campllong), que distribueix la seva producció de llet ecològica directament a escoles, botigues i cafeteries

