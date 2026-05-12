Transgourmet inverteix 11 milions d'euros en la seva primera gran plataforma per a l'hostaleria
El nou Gros Mercat preveu donar servei a clients de la ciutat i de la zona sud de Barcelona i hi treballaran unes 60 persones
María Jesús Ibáñez
El grup de distribució alimentària gironí Transgourmet va inaugurar ahir una plataforma logística en la qual ha invertit 11 milions d’euros i que està pensada per oferir un servei integral a l’hostaleria de l’entorn de la ciutat de Barcelona i dels municipis del Baix Llobregat i el Garraf. És l’establiment número 74 del format cash&carry d’aquesta companyia, «però, a diferència dels que hi havia fins ara, que es dedicaven sobretot a subministrar petits supermercats, ara també s’hi podran proveir restauradors i altres clients de l’hostaleria», va assenyalar el director general de Transgourmet Ibèrica, Lluís Labairu. La idea, tal i com va avançar el responsable de l’empresa amb seu a Vilamalla, a l'Alt Empordà, és «exportar aquest model a altres punts d’Espanya, dins de la nova estratègia de la companyia».
Les noves instal·lacions, situades en una gran nau industrial de 7.100 metres quadrats, amb capacitat per carregar 10 camions de manera simultània i amb cambres frigorífiques a tres nivells de temperatura diferents, integren en un mateix espai un Gros Mercat i una plataforma logística. Està previst que hi treballin unes 60 persones. Amb aquest model de centres, la companyia gironina es marca com a objectiu «atacar els grans mercats» de l’hostaleria, «un sector que es troba en ple procés de transformació, entre altres raons, perquè afronta un greu problema de manca de mà d’obra», segons va assenyalar Labairu, que al mateix temps va subratllar que una altra de les novetats del gran magatzem de Mercabarna és que farà lliuraments a domicili als seus clients hostalers.
Per la seva banda la directora d’operacions, Sílvia Otero, va detallar, en declaracions publicades per ACN, que ja han adquirit uns terrenys a Leganés, a la Comunitat de Madrid, amb la voluntat de construir-hi properament la segona d’aquestes plataformes estratègiques, tot i que, de moment, tal i com va assenyalar Otero, aquest projecte encara no té data d’execució.
Sinergies amb Mercabarna
«Ser a Mercabarna ens brinda una oportunitat de col·laborar, a més, amb un gran mercat de productes frescos que és únic. De fet, la nostra intenció és complementar-lo, de manera que els propietaris de restaurants que vinguin a comprar producte fresc a Mercabarna puguin endur-se en el mateix viatge la resta d’ingredients». La presidenta del mercat majorista barceloní i tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, va destacar igualment la interessant possibilitat d’establir sinergies que s’obre entre els dos distribuïdors.
Per al conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, la posada en marxa d’aquest nou centre «és una mostra de la confiança en el potencial econòmic de Catalunya i reforça una infraestructura clau com Mercabarna, que és un dels grans motors logístics i alimentaris del sud d’Europa». «Aquest projecte no només amplia la capacitat logística, sinó que aposta pel servei especialitzat, el producte fresc, la proximitat amb el client professional i la incorporació de valor afegit», va destacat.
El nou Gros Mercat pertany al grup Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que pertany, al seu torn, al grup suís Coop. Actualment, compta amb vuit plataformes de distribució repartides per tot Espanya i amb una xarxa de més de 700 supermercats sota les ensenyes Suma, Proxim, Spar i Kuups, així com més de 2.500 clients independents.
