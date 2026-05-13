Moure's amb cotxe elèctric per menys de 2 euros els 100 km: així està canviant la mobilitat

El paper de l'assessorament local i el canvi en les rutines de mobilitat permeten un estalvi real en el consum domèstic

El cotxe elèctric està guanyant terreny en el món de l'automoció

El cotxe elèctric està guanyant terreny en el món de l'automoció / Cedida

Alba León

Girona

El panorama de la mobilitat ha viscut una transformació sense precedents en els últims anys. Les dades del sector de l’automoció confirmen un creixement històric en la venda de vehicles electrificats, superant qualsevol registre previ. Fins al passat mes de març, les matriculacions ja havien augmentat fins a un 62,5%, segons dades d'ANFAC. Però aquest canvi no és només una qüestió de consciència mediambiental, sinó que s'ha convertit en una autèntica estratègia de supervivència financera tant per empreses com per particulars.

Amb el dièsel fregant els 1,89 €/litre i la benzina consolidada per sobre dels 1,56 €, fruit de la inestabilitat per la guerra a l'Iran, el cotxe elèctric s'ha convertit en el refugi econòmic definitiu. En aquest escenari, companyies amb arrels al territori com Bassols Energia, amb més d'un segle de trajectòria, estan liderant la transició oferint solucions pràctiques. El seu Pla Mobilitat està creat per fer el salt a l'electrificació i millorar l’estalvi domèstic d’una forma senzilla i rentable.

Un nou paradigma de mobilitat: 100 km per només 2 euros

La incertesa sobre el cost de la càrrega i la burocràcia de les tarifes han estat, durant anys, els principals frens per als conductors. Bassols Energia ha eliminat aquestes barreres amb el Pla Mobilitat, que aporta estabilitat davant la volatilitat dels combustibles fòssils en quatre pilars fonamentals:

  • Cost imbatible: recórrer 100 km costa només 2 €, una xifra impossible d'assolir per a qualsevol motor de combustió.
  • Càrrega optimitzada: el sistema permet carregar el vehicle a casa, aprofitant els preus més baixos sense haver de modificar les rutines diàries.
  • Sostenibilitat real: el subministrament compta amb energia 100% verda, vinculant l'estalvi a la preservació de l’entorn natural.
  • Planificació financera: l'electricitat ofereix una estabilitat que permet a les famílies saber exactament què gastaran a final de mes.
  • Autoalimentació: amb la instal·lació de sistemes d’autoconsum la generació de l’electricitat que consumim en els desplaçaments es genera de forma 100% gratuïta.

ECO, l'assessor virtual que t’ajuda a entendre la teva factura

Tanmateix, l'estalvi en el transport és només una peça del trencaclosques. La crisi energètica global ens ha ensenyat que no només cal gastar menys, sinó que és vital gastar millor. Per facilitar aquesta tasca, Bassols ha llançat ECO, un assessor virtual que posa fi a l'opacitat de les factures tradicionals.

Més que una simple plataforma de consulta, ECO funciona com una eina de gestió financera. Analitza els hàbits de consum mitjançant una interfície intuïtiva i detecta fugues de diners que sovint passen desapercebudes per a l'usuari mitjà.

Eco és un assessor virtual amb el que pots consultar sempre el que necessitis de la teva factura / Cedida

Què aporta ECO a la teva llar?

Aquesta eina es recolza en tres funcions vitals per protegir el pressupost familiar:

  • Radiografia anual: identifica pics de consum i ajuda a entendre com afecten les rutines de cada estació al cost final.
  • Desglossament horari: permet saber si estem aprofitant les hores més econòmiques o si, per contra, concentrem la despesa en els moments més cars del dia.
  • Eficiència i potència: l'assessor informa sobre els preus mínims i màxims diaris, facilitant decisions clau com l'ajust de la potència contractada o la renovació d'electrodomèstics antics.
La força de la proximitat en un món globalitzat

En un mercat energètic totalment interconnectat on qualsevol tema geopolític encareix el rebut de la llum, l'assessorament proper esdevé un refugi. Comercialitzadores locals com Bassols Energia demostren que la millor protecció contra la incertesa és el coneixement. Sigui optimitzant el consum domèstic o fent el pas cap a la mobilitat elèctrica, l'objectiu final és el mateix: entendre els nostres hàbits per tenir el control real sobre les nostres factures.

