Moure's amb cotxe elèctric per menys de 2 euros els 100 km: així està canviant la mobilitat
El paper de l'assessorament local i el canvi en les rutines de mobilitat permeten un estalvi real en el consum domèstic
El panorama de la mobilitat ha viscut una transformació sense precedents en els últims anys. Les dades del sector de l’automoció confirmen un creixement històric en la venda de vehicles electrificats, superant qualsevol registre previ. Fins al passat mes de març, les matriculacions ja havien augmentat fins a un 62,5%, segons dades d'ANFAC. Però aquest canvi no és només una qüestió de consciència mediambiental, sinó que s'ha convertit en una autèntica estratègia de supervivència financera tant per empreses com per particulars.
Amb el dièsel fregant els 1,89 €/litre i la benzina consolidada per sobre dels 1,56 €, fruit de la inestabilitat per la guerra a l'Iran, el cotxe elèctric s'ha convertit en el refugi econòmic definitiu. En aquest escenari, companyies amb arrels al territori com Bassols Energia, amb més d'un segle de trajectòria, estan liderant la transició oferint solucions pràctiques. El seu Pla Mobilitat està creat per fer el salt a l'electrificació i millorar l’estalvi domèstic d’una forma senzilla i rentable.
Un nou paradigma de mobilitat: 100 km per només 2 euros
La incertesa sobre el cost de la càrrega i la burocràcia de les tarifes han estat, durant anys, els principals frens per als conductors. Bassols Energia ha eliminat aquestes barreres amb el Pla Mobilitat, que aporta estabilitat davant la volatilitat dels combustibles fòssils en quatre pilars fonamentals:
- Cost imbatible: recórrer 100 km costa només 2 €, una xifra impossible d'assolir per a qualsevol motor de combustió.
- Càrrega optimitzada: el sistema permet carregar el vehicle a casa, aprofitant els preus més baixos sense haver de modificar les rutines diàries.
- Sostenibilitat real: el subministrament compta amb energia 100% verda, vinculant l'estalvi a la preservació de l’entorn natural.
- Planificació financera: l'electricitat ofereix una estabilitat que permet a les famílies saber exactament què gastaran a final de mes.
- Autoalimentació: amb la instal·lació de sistemes d’autoconsum la generació de l’electricitat que consumim en els desplaçaments es genera de forma 100% gratuïta.
ECO, l'assessor virtual que t’ajuda a entendre la teva factura
Tanmateix, l'estalvi en el transport és només una peça del trencaclosques. La crisi energètica global ens ha ensenyat que no només cal gastar menys, sinó que és vital gastar millor. Per facilitar aquesta tasca, Bassols ha llançat ECO, un assessor virtual que posa fi a l'opacitat de les factures tradicionals.
Més que una simple plataforma de consulta, ECO funciona com una eina de gestió financera. Analitza els hàbits de consum mitjançant una interfície intuïtiva i detecta fugues de diners que sovint passen desapercebudes per a l'usuari mitjà.
Què aporta ECO a la teva llar?
Aquesta eina es recolza en tres funcions vitals per protegir el pressupost familiar:
- Radiografia anual: identifica pics de consum i ajuda a entendre com afecten les rutines de cada estació al cost final.
- Desglossament horari: permet saber si estem aprofitant les hores més econòmiques o si, per contra, concentrem la despesa en els moments més cars del dia.
- Eficiència i potència: l'assessor informa sobre els preus mínims i màxims diaris, facilitant decisions clau com l'ajust de la potència contractada o la renovació d'electrodomèstics antics.
La força de la proximitat en un món globalitzat
En un mercat energètic totalment interconnectat on qualsevol tema geopolític encareix el rebut de la llum, l'assessorament proper esdevé un refugi. Comercialitzadores locals com Bassols Energia demostren que la millor protecció contra la incertesa és el coneixement. Sigui optimitzant el consum domèstic o fent el pas cap a la mobilitat elèctrica, l'objectiu final és el mateix: entendre els nostres hàbits per tenir el control real sobre les nostres factures.
On trobar Bassols Energia:
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec