Heura comença un any amb més ingressos que despeses per primera vegada en la seva història
L’empresa veu baixar un 10% les vendes el 2025, però relaciona la caiguda amb les decisions preses per poder començar a guanyar diners amb el negoci
Paula Clemente
Els comptes li han sortit a Heura per primera vegada en la seva història. Ha estat només aquest primer trimestre del 2026, però la desenvolupadora d’aliments a base de proteïna vegetal està més que contenta amb la fita per tot el que suposa: després de gairebé una dècada de vida invertint molt més del que tenia per desenvolupar producte i portar-lo a com més consumidors millor, l’empresa té el primer senyal que pot guanyar diners amb el seu negoci.
La companyia, fundada pel gironí Bernat Añaños i Marc Coloma, acaba el període de gener a març amb 'ebitda' positiu. Això són els guanys (o pèrdues) abans de restar el pagament d’interessos, taxes, depreciacions o amortitzacions, així que el mercat s’hi fixa com l’indicador més fiable de si un negoci és viable o no, perquè demostra, dit molt planament, que els ingressos cobreixen els costos
Heura no revela la xifra concreta, només que la referència són els 5 milions d’euros en negatiu registrats el 2024, que el 2025 s’han reduït aquestes pèrdues operatives en un 75% (això es tradueix en una mica més d’1 milió d’euros de números vermells), que esperen que aquest 2026 sigui el primer exercici sencer de la seva història amb 'ebitda' positiu i que, si això es compleix, preveuen començar a guanyar diners l’any següent.
"El resultat reflecteix dos anys de transformació profunda del model operatiu de la companyia", expliquen des de l’empresa, que en aquest temps ha hagut de retallar plantilla, sortir de determinats mercats i concentrar la venda en els canals que els són més rendibles.
La cara B de tot això és haver acabat el 2025 amb un 10% menys d’ingressos, fins i tot havent assolit —diuen— una quota de mercat rècord a Espanya. Heura no precisa tampoc ni aquest percentatge, ni el volum d’ingressos anuals registrat, però en funció del que s’ha difós altres anys, això serien uns 30 milions d’euros de facturació anual.
Replegament per tornar a créixer
Això és conseqüència, subratllen, de "concentrar l’activitat al sud d’Europa i prioritzar els mercats, canals i segments amb més capacitat competitiva i potencial de rendibilitat". El resultat és aquesta retallada de l’'ebitda' negatiu i "assentar una base financera més sòlida per reprendre el creixement".
Ho faran recolzant-se en els seus productes estrella (per exemple, les hamburgueses i mossets vegetals), llançant més innovacions (el 2025 han portat al mercat cinc noves referències, segons compendia el comunicat) i endinsant-se en el negoci de la restauració: Goiko, Ribs, Air Europa o MSC Cruises serveixen Heura quan un client demana menjar vegà o 'plant-based'.
"Durant els últims dos anys hem prioritzat construir unes bases fortes abans que créixer a qualsevol preu", conclou el cofundador i conseller delegat d'Heura, Marc Coloma. "Aquesta fita demostra que transformar el sistema alimentari i construir un negoci sòlid no són objectius oposats, sinó part de la mateixa visió", rebla.
