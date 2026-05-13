L’indicador de satisfacció dels turistes internacionals creix 10 punts a Girona
Un 69,76% dels visitants internacionals van valorar positivament la seva experiència a la província de Girona durant el 2025
Els turistes internacionals que van visitar Girona van incrementar de manera notable la seva satisfacció durant el 2025, amb un augment de 10 punts percentuals en el percentatge de visitants que es declaren molt satisfets amb l’estada. En total, el 69,76% dels enquestats va valorar positivament la seva experiència a la demarcació, segons l’Enquesta de Satisfacció dels Turistes Internacionals elaborada per Turespaña a partir de més de 20.000 entrevistes a visitants no residents.
Aquest creixement situa Girona per sobre de la mitjana catalana, que se situa en el 65,47% de turistes molt satisfets, tot i que per sota de territoris com Tarragona (73,86%), que encapçala el rànquing dins de Catalunya.
A escala catalana, la satisfacció global dels turistes internacionals es va situar en un 9,07 sobre 10 el 2025, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola (9,37), però amb una millora de set centèsimes respecte a l’any anterior, segons informa l'ACN. En conjunt, el percentatge de turistes molt satisfets a Catalunya ha crescut gairebé set punts en un any.
Per territoris, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre van registrar el major increment, amb més de 12 punts de pujada en la proporció de visitants molt satisfets, mentre que a Barcelona l’augment va ser més moderat, de 6,5 punts.
A tot l’Estat, Galícia destaca com el territori amb la millor valoració per part dels turistes internacionals, amb un 9,41 sobre 10, seguida d’Extremadura i Castella-La Manxa, totes dues amb un 9,25.
