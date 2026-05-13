Rieju inicia les obres de la seva nova fàbrica a Vilamalla

La posada en marxa de les noves instal·lacions està prevista per al primer trimestre del 2028

Jordi Riera, CEO de RIEJU, i David Garrido, CEO d’EGEIN, en la inauguració de les obres. / Rieju

Redacció

Rieju ha començat les obres de la seva nova fàbrica al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla. El projecte es troba en una fase inicial, amb els treballs de moviment de terres ja en marxa, i preveu la construcció d’unes instal·lacions destinades a ampliar la capacitat productiva de l’empresa.

La nova planta s’aixecarà en una parcel·la de 71.973 metres quadrats i tindrà una superfície construïda de 27.100 metres quadrats. El projecte inclou dos magatzems, una planta de producció amb cinc línies de muntatge i oficines. "Ens permetrà augmentar la nostra capacitat productiva, flexibilitat i digitalització, millorar els nostres processos i continuar creixent en el desenvolupament de nous productes i als mercats internacionals sense perdre la nostra essència ni el nostre vincle amb el territori", ha assenyalat Jordi Riera, CEO de l'empresa dedicada al disseny, fabricació i comercialització de motos.

La posada en marxa de les instal·lacions està prevista per al primer trimestre del 2028. El projecte compta també amb suport dels ajuts vinculats al PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat, destinats a impulsar la transformació de la indústria de la mobilitat a Espanya

