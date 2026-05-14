Mercat laboral
9 de cada 10 morts a la feina es deuen a fallades en la seguretat de les empreses
La “policia laboral” no descarta llançar una onada d’inspeccions contra els empresaris que no contractin els seus empleats malgrat la regularització extraordinària
Gabriel Ubieto
El temporer Gheorgue Vranciu estava recollint fruita el passat 11 d’agost en una finca del municipi de Torres del Segre. Eren les dues del migdia i el termòmetre marcava més de 40 graus quan aquest treballador de 61 anys es va desplomar entre els fruiters per un cop de calor. Dues hores més tard acabaria morint. La Inspecció de Treball dependent de la Generalitat va determinar que l’empresa per a la qual treballava, vinculada al Grup Nufri, havia comès una negligència en tenir-lo treballant (a ell i a desenes de companys) a aquelles hores del dia a ple sol, i la va sancionar per això.
Com en el cas de Vranciu, en el 89% dels accidents mortals que es van produir l’any passat a Catalunya van fallar els protocols de seguretat de les empreses. El nombre de sinistres registrats va a la baixa, però no així el de sinistres amb conseqüències mortals, que al contrari continua augmentant. L’últim balanç presentat per la Inspecció de Treball constata greus deficiències en els protocols d’algunes companyies, amb un incompliment pràcticament unànime en els casos més greus. És a dir, quan una persona mor a la feina, en la majoria de casos no es tracta d’un fet fortuït i l’empresa podria haver fet més per salvar aquella vida.
Sempre que una persona mor en un accident laboral, la Inspecció inicia, per protocol, una investigació. El 2025 es van registrar 85 accidents mortals en jornada laboral. D’aquests, l’autoritat laboral ha finalitzat ja les investigacions en 54 casos i ha trobat irregularitats en 48 expedients.
Pràcticament la meitat de les actuacions que realitza al llarg de l’any la Inspecció de Treball estan dedicades a revisar la normativa de seguretat laboral. En aquest sentit, durant el 2025 es van finalitzar un total de 32.576 expedients, un 0,5% més respecte al 2024. En total, sumant també expedients en matèria de temps de treball, estrangeria o Seguretat Social, l’autoritat laboral va efectuar un total de 66.086 actuacions, un 2,8% més que l’any anterior, imposant sancions per valor total de 53,4 milions d’euros.
