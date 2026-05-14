El Fòrum del Mediterrani reivindica el pes de l’arc mediterrani des de Madrid
La capital espanyola acull la presentació de la tercera edició del fòrum després del seu pas per Màlaga i abans del seu desembarcament a Barcelona, el pròxim 16, 17 i 18 de juny
Monique Zamora Vigneault
El Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, un projecte impulsat per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa va néixer fa tres anys amb el motiu de donar veu pròpia al Mediterrani. Ara, el 16, 17 i 18 de juny, després del seu pas per València i Màlaga, la tercera edició aterrarà a Barcelona. La presentació de l’última entrega s’ha celebrat al CaixaForum Madrid i va reunir representants institucionals, empresarials i acadèmics per reivindicar el pes estratègic de l’arc mediterrani en el futur econòmic tant d’Espanya com del conjunt del sud d’Europa.
En la seva intervenció, el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, va posar èmfasi en el paper de Barcelona com a referent del Mediterrani. «Barcelona és innovació, és dinamisme econòmic», va recalcar. «És una ciutat profundament vinculada al Mediterrani».
La regió s’ha consolidat com un dels principals espais de connexió econòmica, logística i social del país en un context marcat per la transformació energètica, la competitivitat internacional i els nous desafiaments geopolítics.
Un altre moment central de l’acte ha sigut la intervenció de Martí Saballs, director d’I nformació Econòmica de Prensa Ibérica, sota el lema ‘Un mar de connexions’, que va recordar de la riquesa d’història i comunitats que habiten en aquesta regió. «La història és important», va recordar Saballs.
El debat també es va centrar en la dimensió territorial després del diàleg entre Martí Saballs i Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, centrada en «el Paper dels Consells: el cas de lesBalears». Saballs, al costat de Martín, ha elaborat vuit consells per evitar repetir «els errors del passat». Entre els consells clau destaca identificar oportunitats i impulsar projectes i iniciatives per conservar la riquesa de la regió.
En paral·lel, l’economista Carmen Herrero va defensar el pes creixent de les regions mediterrànies com a motors d’ innovació, coneixement i competitivitat, en un moment en què Europa travessa reptes vinculats a la transició energètica, la reindustrialització i l’ autonomia estratègica.
L’acte ha comptat amb intervencions d’ Albert Sáez, director d’El Periódico de Catalunya; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica; Sergi Loughney, director general d’Assumptes Corporatius de la Fundació La Caixa.
