Girona suma gairebé 700 noves empreses en tres mesos
Les comarques gironines han registrat un increment del 41,7% en la creació de noves societats mercantils respecte a l'any passat
Les comarques gironines han tancat el primer trimestre del 2026 amb 683 noves societats mercantils, 201 més que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van constituir 482. La diferència suposa un increment del 41,7%, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
El repunt en el nombre d’empreses creades, però, no s’ha traduït en un augment del capital subscrit. Entre gener i març, les noves societats constituïdes a Girona han sumat 17,05 milions d’euros de capital, mentre que en el primer trimestre del 2025 la xifra havia estat de 35,3 milions. Això representa una caiguda del 51,7% en termes interanuals.
Per mesos, el març ha estat el període amb més activitat, amb 245 empreses creades, per davant de les 232 del febrer i les 206 del gener. En comparació amb el març de l’any passat, quan es van constituir 163 societats, l’augment és de 82 empreses, un 50,3% més.
També creixen les dissolucions
En paral·lel a l’increment de noves societats, també han augmentat les dissolucions. Durant els tres primers mesos de l’any s’han dissolt 261 empreses a la demarcació, 36 més que en el mateix període del 2025, quan en van desaparèixer 225. L’increment és del 16%. El gener va concentrar el volum més elevat de dissolucions, amb 148 societats dissoltes, seguit del febrer, amb 63, i del març, amb 50.
Tot i aquest augment, el balanç continua sent favorable. Entre gener i març es van constituir 422 societats més de les que es van dissoldre a Girona, mentre que en el mateix període de l’any passat la diferència havia estat de 257 empreses.
