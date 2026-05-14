La inflació es modera lleugerament a Girona i se situa en el 3,3% a l’abril
L’IPC interanual baixa una dècima respecte al març, però els preus creixen un 0,7% en un mes
La inflació s’ha moderat lleugerament a la província de Girona durant el mes d’abril. L’Índex de Preus de Consum (IPC) s’ha situat en el 3,3% interanual, una dècima menys que al març, quan era del 3,4%, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tot i aquest petit descens, els preus han continuat pujant en l’últim mes. l’IPC ha crescut un 0,7% respecte al març i ja acumula un increment del 2,2% des de principi d’any.
La dada dibuixa una moderació molt limitada de la inflació gironina. Els preus creixen una mica menys que el mes anterior en comparació amb fa un any, però el cost de la vida continua avançant. De fet, l’abril ha deixat una nova pujada mensual després de l’increment de l’1,2% registrat al març.
El detall per subgrups permet veure amb més precisió quins productes i serveis continuen pressionant els preus. En termes anuals, destaca especialment el subministrament d’aigua i altres serveis relacionats amb l’habitatge, que s’ha encarit un 11,3% respecte a l’abril de l’any passat. També sobresurt la utilització de vehicles personals, amb una pujada del 9,6%, i les assegurances, que augmenten un 8,4%.
La pujada anual també es nota en els serveis hospitalaris, que registren un increment del 7%, mentre que el calçat s’ha encarit un 6,5% en un any. També pugen per sobre de la mitjana el paquet formar per l’electricitat, el gas i altres combustibles (4,9%), tot i que respecte al mes passat registren una baixada del 3,2%. Omplir la cistella al supermercat també s'ha encarit en l'últim any a les comarques gironines, en concret ho ha fet un 1,6%.
No tots els subgrups, però, evolucionen en la mateixa direcció. Alguns preus són ara més baixos que fa un any i contribueixen a contenir la inflació. És el cas dels serveis de transport de passatgers, que han baixat un 5,3% en termes interanuals, i dels paquets turístics, amb un descens del 4,3%. També s’han abaratit els articles tèxtils per a la llar (-2,9%), les eines i equips per a la llar i el jardí (-0,8%), els aparells domèstics (-0,7%) i les begudes no alcohòliques (-0,4%).
La fotografia mensual mostra encara millor el comportament dels preus a l’abril. L’augment més intens s’ha produït en els serveis d’allotjament, que s’han disparat un 11,6% respecte al març. També han pujat amb força el calçat (7,3%) i la roba (7%), en un mes marcat pel canvi de temporada. Els serveis hospitalaris també han avançat un 4%, mentre que els paquets turístics s’han encarit un 3,8% en només un mes.
En canvi, alguns productes han ajudat a compensar parcialment aquestes pujades. A banda de la baixada de l’electricitat, el gas i altres combustibles, també han registrat descensos mensuals els serveis de transport de passatgers, un 2,2%, les begudes alcohòliques (-1,4%) o els aliments (-0,2%).
També es modera a Catalunya
A Catalunya, l'Índex de Preus al Consum s'ha moderat fins al 3% a l'abril, segons les dades de l'INE. La variació interanual és una dècima més baixa que al març (3,1%) i se situa per sota de la mitjana espanyola, que també ha caigut lleugerament fins al 3,2%. La baixada s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu el govern espanyol ha indicat que eliminarà la rebaixa de l'IVA a partir de l'1 de juny. L'impost, per tant, tornarà al 21%. Es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. La inflació subjacent, que no recull els elements més volàtils, ha caiguta fins al 2,6% a Catalunya i fins al 2,8% a l'Estat. Si s'observa la variació mensual, els preus han repuntat un 0,5% a Catalunya i un 0,4% al conjunt d'Espanya.
Si s'observa per productes, els carburants i combustibles són un 10% més cars que fa un any a Catalunya, 2,8 dècimes més que al març (7,2%). S'observa així l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. En canvi, el paquet que inclou electricitat i gas va registrar taxes interanuals negatives. En concret, ha baixat fins al -1,8% a Catalunya i fins al 1,7% a l'Estat, és a dir, que és més barat que el mateix període de l'any passat, segons recull l'agència ACN.
Pel que fa als aliments, que en episodis anteriors havien protagonitzat la crisi de preus, són un 2,6% més cars que l'any passat. L'indicador és lleugerament més alt que al mes passat (2,4%).
Per productes, els principals encariments els han protagonitzat els llegums i hortalisses (+12,1%), els ous (+11,5), la carn bovina (+10,1%) i l'ovina (+9,1%) i el peix (+8,3%). En canvi, l'oli d'olivaha continuat a la baixa i ha caigut un 11,1% respecte del mateix període de l'any passat.
Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus amb una variació interanual a l’abril del 3,7%, set dècimes per sobre de la del mes de març. A la resta de demarcacions, l’IPC s’ha moderat. A Barcelona cau del 3% al 2,8% i a Tarragona, del 3,4% al 3,2%.
