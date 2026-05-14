El mercat nàutic creix un 66% a Girona abans de l’estiu

Suma 60 matriculacions fins a l’abril i és la cinquena província amb més activitat en el mercat de lloguer

La Fira del Vaixell d'Empuriabrava, en una imatge d'arxiu. / Fira del Vaixell d'Empuriabrava

Joel Lozano

Girona

Les matriculacions d’embarcacions d’esbarjo s’han disparat a les comarques gironines durant els primers mesos de l’any. Segons les dades de l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques (Anen) corresponents als quatre primers mesos del 2026, Girona ha registrat 60 matriculacions, davant les 36 del mateix període de l’any passat, cosa que representa un increment del 66,7%.

Aquest repunt situa Girona entre les províncies amb més dinamisme de l’Estat en l’inici de la temporada nàutica, coincidint amb els mesos previs a l’estiu, quan habitualment es consoliden moltes de les operacions vinculades a embarcacions que es faran servir durant la temporada turística. Amb aquestes xifres, la província de Girona passa de representar el 2,7% del mercat estatal l’any passat al 3,8% aquest 2026.

El creixement també es nota en el mercat del lloguer d’embarcacions. Girona acumula 34 matriculacions destinades al xàrter entre gener i abril, una xifra que la situa entre els territoris amb més activitat en aquest segment, només per darrere de les Balears, Barcelona, Múrcia i Alacant.

Més de 1.500 operacions

En el conjunt de l’Estat, el mercat nàutic també tanca el primer quadrimestre amb dades positives, tot i que amb un creixement més moderat que el de Girona. Entre gener i abril s’han registrat 1.566 matriculacions d’embarcacions d’esbarjo, davant les 1.352 del mateix període del 2025, fet que suposa un increment del 15,8%.

Només durant el mes d’abril es van comptabilitzar 596 matriculacions a tot l’Estat, un 16,6% més que l’abril de l’any passat i un 12,2% per sobre del mateix mes del 2024. El mercat de lloguer també manté una evolució positiva, amb 522 matriculacions fins a l’abril, un 21,4% més que l’any anterior. Aquest segment ja representa el 33,3% del total del mercat nàutic d’esbarjo.

El director general d’ANEN, Jordi Carrasco, ha valorat positivament les dades, tot i que ha demanat prudència. Segons Carrasco, els registres fins a l’abril "responen al comportament habitual de la pretemporada" i "els hem d'interpretar amb cautela i esperar l'evolució dels propers mesos per confirmar la tendència de l'exercici".

Per territoris, Balears continua liderant el mercat estatal amb 225 matriculacions, un 13,1% més que el 2025, i concentra el 14,4% del total. La segueixen Múrcia, amb 195 matriculacions i un fort increment del 93,1%, i Barcelona, amb 183 unitats i un augment del 6,4%. Entre les províncies amb creixements més destacats també hi ha Cantàbria, amb un increment del 125,9%, o Castelló, amb un 123,5%.

