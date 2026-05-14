Mor l’empresari gironí Joan de Llobet

Propietari de Viatges Ter, va ser secretari del consell d’administració de Caixa Girona

Joan de Llobet Vila, en una imatge d'arxiu de quan es va presentar el celler Casalobos / DdG

L’empresari gironí Joan de Llobet Vila va morir ahir a la tarda a l’hospital Josep Trueta de Girona als 76 anys.

Fill de Joan de Llobet Llavari, que va ser president de la Diputació de Girona i de la Caxia d'Estalvis de Girona entre 1956 i 1967, va fer-se càrrec dels negocis familiars arran de la mort del seu pare en un accident de trànsit. Economista de professió, va estar al capdavant de Viatges Ter, fundada pel seu pare el 1965, però també va treballar en empreses com Batlle o Trabosa, i va ser secretari del consell d'administració de Caixa Girona.

A nivell local, també va participar en negocis d'aparcaments a la ciutat de Girona, a Aigües de Girona (Agissa) i en negocis vinculats a la restauració i al vi. Així, va ser un dels impulsors del restaurant Artusi al Barri Vell de Girona o del Celler Casalobos, en el qual era soci amb el cantant Miguel Bosé i amb exjugadors del Reial Madrid com Butragueño, Michel i Martín Vázquez. També va compartir aventures empresarials amb l'exfutbolista gironí Miquel Soler o amb el diplomàtic Inocencio Arias.

