Sergi Loughney (Fundació ‘la Caixa’): "Aquest serà el fòrum de les oportunitats a les dues vores del Mediterrani"
El director general d’Assumptes Corporatius de la Fundació La Caixa ha posat de manifest la importància d’aquest fòrum, que arriba a la seva tercera edició, «davant el boig i tirànic món en què vivim»
Jaime Mejías
El director general d’Assumptes Corporatius de la Fundació La Caixa, Sergi Loughney, ha convocat els diferents actors econòmics i institucionals que participen en el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani a passar a l’acció. «Aquest Fòrum ja no serà el de l’esperança, serà el Fòrum de l’acció. Hem de començar a córrer, i fer possible que tirin endavant moltes de les coses que hem anat generant amb els anys».
Loughney ha pronunciat aquestes paraules en l’acte de presentació delIII Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica aquest dijous al CaixaFòrum de Madrid. El Fòrum tindrà lloc els pròxims 16, 17 i 18 de juny a Barcelona. «Pensem aquest Fòrum per al que vindrà després d’aquest boig i tirànic món en què vivim, que a tots ens sorprèn i ens posa davant del mirall», ha reflexionat Loughney, encarregat d’inaugurar la presentació del Fòrum junt amb el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll.
Precisament al grup editorial que organitza aquest esdeveniment Loughney ha dedicat sentides paraules d’afecte. «Aitor, Ainhoa, teniu un equip fantàstic. Fa goig estar amb vosaltres. El món és afecte i una simbiosi de persones. Teniu molta sort de tenir un grup al vostre costat», ha afirmat Loughney.
Com ha posat de manifest el director general d’Assumptes Corporatius de la Fundació La Caixa, la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani serà «l’ epicentre d’un debat de vertebració de l’eix Mediterrani». «És important propiciar aquests espais, que conviden a la reflexió assossegada». A més, Loughney ha indicat que el projecte compta ja «amb 20 socis, però anem cap a més», evidenciant l’ambició expansiva de la cimera.
D’aquesta manera, el Fòrum serà una ocasió per «promoure el progrés sostenible i socialment just, i influir en la presa de decisions dels projectes amb un impacte positiu en la vida de les persones». En aquesta missió social també es reflecteix l’esperit de la Fundació La Caixa, segons Loughney. «Aquesta fundació la comença un comte a Barcelona, Francesc Moragas, i la consolida un gran home, Isidre Fainé. En 120 anys d’història sempre hem tingut la mateixa missió: fer el bé.
En un altre ordre, Loughney ha explicat que, fa tot just dues setmanes, Fundació La Caixa va inaugurar el «Caixa Research Institute», un centre en el qual confluiran «500 científics per estudiar malalties a través de la immunologia».
A través d’aquesta fita, Loughney ha explicat la funció social de la Fundació. «Per a nosaltres, el més important són els vulnerables. Aquest és el nostre compromís i vocació: intentar treure tanta gent que es veu sense llum al final del túnel, i fer visibles als invisibles», ha posat de manifest el ponent.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus