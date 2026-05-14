La UGT denuncia "greus incompliments" del plec de condicions a l'empresa Fundesplai
S'encarrega de dotar de vetlladors els centres escolars de les comarques gironines
La FeSMC-UGT denuncia "greus incompliments" del plec de condicions de l'empresa Fundesplai, que s'encarrega dels monitors de suport (vetlladors) dels centres escolars de les comarques gironines. El sindicat afirma que aquestes "irregularitats" afecten directament els drets laborals de la plantilla i la "qualitat" del servei. Entre elles, asseguren que no s'estan aplicant els increments ni les condicions establertes i que l'empresa "no està realitzant les cobertures necessàries del servei a causa de les incapacitats temporals des del primer dia, com es va comprometre". També diuen que les substitucions s'estan cobrint amb personal de nova incorporació i no de la plantilla.
A més, denuncien que la seu social i la persona responsable es troben a més de 40 quilòmetres del centre de treball, un fet que "dificulta la gestió operativa i el correcte funcionament del servei". D'altra banda, diuen que l'empresa es nega a pagar determinades excursions perquè al·lega que s'han de retornar amb descans.
La FeSMEC-UGT considera que es tracta de greus incompliments que afecten el plec de condicions amb el qual l'empresa va guanyar l'adjudicació del servei i n'han posat en coneixement els Serveis Territorials d'Educació a Girona. El sindicat diu que l'administració els ha demanat temps per "valorar i abordar la situació", però "aquesta no és la solució".
Per tot plegat, demanen a la direcció de l'empresa que "rectifiqui de manera immediata" i compleixi el plec de condicions.
D'altra banda, el sindicat anuncia que ja està estudiant mesures per "garantir" el respecte dels drets laborals i la regularització dels treballadors afectats.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus