El Fòrum del Mediterrani prepara el seu desembarcament a Barcelona al juny
Madrid acull la presentació de la tercera edició de la trobada, que acollirà la capital catalana després del seu pas per València i Màlaga
Monique Zamora Vigneault
El Mediterrani vol tenir veu pròpia. Amb aquesta idea com a teló de fons, el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, un projecte impulsat per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, va néixer fa tres anys. La tercera edició aterrarà a Barcelona els pròxims 16, 17 i 18 de juny després del seu pas per València i Màlaga.
La presentació del fòrum es va celebrar ahir a CaixaForum Madrid i va reunir representants institucionals, empresarials i acadèmics per reivindicar el pes estratègic de l’arc mediterrani en un context marcat per la transformació tecnològica, la pressió turística, la transició energètica i la incertesa geopolítica.
Durant la seva intervenció, el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, va defensar la necessitat de reforçar la cooperació a la regió davant un escenari internacional cada vegada més complex. "Ens enfrontem a transformacions econòmiques, tecnològiques i geopolítiques d’enorme abast", va afirmar Moll. Entre aquestes, dos conflictes bèl·lics a les portes de l’espai comunitari: a l’Iran i a Ucraïna. El directiu va alertar que aquests dos conflictes evidencien fins a quin punt el Mediterrani s’ha convertit en "un espai estratègic i especialment sensible als grans canvis globals".
"Creiem que el Mediterrani ha de tenir veu pròpia. Una veu basada en la cooperació, en la capacitat de generar prosperitat i en una manera d’entendre el desenvolupament on l’economia i el progrés social han d’avançar junts", va defensar. Moll va posar èmfasi en el paper de Barcelona com a referent mediterrani i europeu. "Barcelona és innovació, dinamisme econòmic, talent, cultura i vocació internacional", va assenyalar. "És una ciutat profundament connectada amb el Mediterrani i amb capacitat per liderar moltes de les converses que marcaran els nostres dies", va assenyalar.
Martí Saballs, director d’Informació Econòmica de Prensa Ibérica, va reivindicar el valor de la història i de la memòria mediterrània per afrontar alguns dels grans desafiaments contemporanis de la regió. "La història és important", va insistir Saballs durant una intervenció en la qual va recordar com molts dels conflictes, tensions i desequilibris que travessen avui el Mediterrani troben ressons en episodis històrics de fa segles. A més d’acompanyar la reflexió amb una radiografia econòmica i social de la regió, també va recordar la importància d’intervenir en l’assumpte.
La saturació turística
Saballs va portar el diàleg a un racó del Mediterrani marcat pel seu èxit i els nous desafiaments: les Balears. Juntament amb Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, van analitzar algunes de les mesures impulsades a les illes per gestionar la saturació turística i la pressió sobre les infraestructures, especialment a través de les limitacions a l’accés de vehicles a Formentera i Eivissa.
Sergi Loughney, director general d’Assumptes Corporatius de Fundació La Caixa, va cridar a convertir el fòrum en "el fòrum de l’acció" i va recalcar la necessitat d’impulsar espais de reflexió, capaços de generar solucions concretes per al Mediterrani. "És important proporcionar aquests espais, que conviden a la reflexió assossegada", va concloure.
