Girona aposta pel mercat belga per impulsar el turisme internacional

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va organitzar una jornada amb més d'un centenar de reunions professionals per donar a conèixer la destinació a agents de viatges i mitjans belgues.

Professionals del turisme reunits durant la jornada a Lieja (Bèlgica). / PTCBG

Redacció

El passat dimarts 12 de maig, la ciutat belga de Lieja va acollir una acció promocional i comercial de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb la participació d’una trentena de professionals del sector turístic i mitjans de comunicació del mercat belga.

La jornada va començar amb una trobada de treball entre representants d’entitats i empreses turístiques gironines, com l’oficina de turisme de Calonge-Sant Antoni, Evenia Hotels, Prestige Hotels, Meliá Hotels International i Sallés Hotels, i agents de viatges de companyies com Neckermann, Egencia i altres operadors del sector. També hi van participar periodistes i creadors de contingut especialitzats en viatges, amb l’objectiu de donar a conèixer les novetats de la destinació.

Durant la sessió es van dur a terme més d’un centenar de reunions professionals, que van permetre aprofundir en el posicionament de la destinació com a oferta multiproducte, combinant litoral, interior, cultura, natura i gastronomia.

Posteriorment, es va presentar la destinació en un acte específic i la jornada es va tancar amb una experiència enogastronòmica basada en productes gironins i vins de la DO Empordà, dinamitzada per la sommelier Clara Antúnez de La Gastronòmica.

Aquesta acció s’emmarca dins del Pla d’Accions i Objectius 2026 (PAO) del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que busca reforçar la promoció al mercat del Benelux. Anteriorment, la destinació ja havia participat en fires com Vakantiebeurs d’Utrecht o el workshop LuxTravelHub de Luxemburg, així com en campanyes publicitàries a Brussel·les i Amsterdam sota l’eslògan “Soc la Costa Brava i el Pirineu de Girona, amb mi vius el doble”.

Segons dades de l’Agència Catalana de Turisme, el mercat belga és el cinquè emissor internacional per a Catalunya. El 88% dels turistes belgues viatgen per oci, amb una estada mitjana de 6,4 nits i una despesa de 161 euros diaris, i mostren un interès creixent per activitats culturals, esportives i enogastronòmiques.

En el cas concret de la demarcació de Girona, dades d’Eurecat indiquen que el 2025 es van registrar 239.153 turistes belgues, amb més d’1.040.083 pernoctacions, tot i un descens del 6% respecte a l’any anterior. Actualment, Bèlgica es manté com el cinquè mercat internacional per a les destinacions gironines.

