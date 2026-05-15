L'hamburgueseria Deleito obrirà cinc locals a Madrid
La cadena catalana, amb un establiment a la ciutat de Girona, preveu arribar als sis milions d’euros de facturació el 2026 amb el model de les franquícies
Paula Clemente
Quan, l’any passat, la cadena d’hamburgueseries Deleito va anunciar el tancament d’una ronda de finançament de tres milions, ja va dir que l’objectiu era acabar l’any facturant sis milions d’euros. Això comportava doblar el volum d’ingressos en un sol exercici. No ho van aconseguir. Els comptes tancats del 2025 mostren un creixement del 40%, equivalent a 4,3 milions d’euros en tot l’any. En qualsevol cas, no desisteixen. Aquesta empresa fundada a Barcelona manté la meta dels sis milions d’euros per al 2026, una declaració d’intencions que arriba acompanyada de l’estratègia per aconseguir-ho: les franquícies.
S’ha de dir que, en realitat, és just aquest model el que explica que no hagin crescut tant com esperaven el 2025. "El canvi cap al model de franquícia va endarrerir el nostre creixement durant la segona etapa del 2025", explica Rai Recoder, cofundador de la cadena juntament amb Gerard Moreno i Alberto Gras. S’hi afegeix "el canvi de model de riders a Glovo, que ha impactat negativament en tot el sector pel que fa a les operacions". L’aplicació catalana és la seva única sòcia per al repartiment a domicili.
Així, no va ser fins a principis d’aquest any que Deleito va obrir el primer local franquiciat a Andorra la Vella, d’on procedeixen part dels fons que va obtenir en l’última ronda d’inversió a l’entrar Actycus (del banc andorrà Andbank) al seu capital. Avui anunciarà que ha tancat un acord per obrir cinc locals més en franquícia a Madrid.
El soci serà Cuyna, una empresa que gestiona macrocuines perquè aquestes marques fortes en delivery tinguin un espai des d’on puguin cobrir la demanda de locals més petits. En una mateixa cuina es prepara l’àpat de diverses marques: Sushifresh, La Pita Bonita, Brutal Burrito, Alfredo’s.
