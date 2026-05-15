Treballadors de la fàbrica Nestlé de Girona es concentren en contra de l'ERO presentat per la companyia
CCOO creu que els acomiadaments "no estan justificats" i demana prejubilar els majors de 60 anys
Treballadors de Nestlé de les fàbriques de Girona i Reus s'han concentrat aquest divendres al migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per la companyia que afectarà 178 empleats a Catalunya.
A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25.
Pel que fa als acomiadaments, l'empresa en preveu 12 a Girona i 8 a Reus. Des de CCOO consideren que l'ERO "no està justificat", ha dit Noelia Eslava del comitè d'empresa de Nestlé Espanya. El sindicat, que està negociant avui amb l'empresa, ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
