Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda GironaGirona FCvaga RodaliesMAT Gironaturisme GironaAina Clotet
instagramlinkedin

Treballadors de la fàbrica Nestlé de Girona es concentren en contra de l'ERO presentat per la companyia

CCOO creu que els acomiadaments "no estan justificats" i demana prejubilar els majors de 60 anys

Treballadores de Nestle a Girona es manifesten en contra de l'ERO.

Treballadores de Nestle a Girona es manifesten en contra de l'ERO. / ACN

ACN

ACN

Girona

Treballadors de Nestlé de les fàbriques de Girona i Reus s'han concentrat aquest divendres al migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per la companyia que afectarà 178 empleats a Catalunya.

A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25.

Notícies relacionades

Pel que fa als acomiadaments, l'empresa en preveu 12 a Girona i 8 a Reus. Des de CCOO consideren que l'ERO "no està justificat", ha dit Noelia Eslava del comitè d'empresa de Nestlé Espanya. El sindicat, que està negociant avui amb l'empresa, ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents