La UdG i Louis Vuitton organitzen una jornada per fomentar les vocacions en enginyeria entre l’alumnat femení
Alumnes de nou centres gironins han visitat la planta de l'empresa a Campllong i participen en un taller pràctic a l’Escola Politècnica Superior de la UdG
Alumnes de nou centres educatius de les comarques gironines han participat aquest divendres en una jornada dedicada a les vocacions tecnològiques i d’enginyeria. L’activitat ha estat organitzada pel Patronat i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, en col·laboració amb Louis Vuitton.
La jornada tenia com a objectiu fomentar la presència femenina en els estudis tecnològics i apropar l’alumnat a entorns professionals vinculats a la indústria i l’enginyeria. Al matí, les participants han visitat la planta de Louis Vuitton a Campllong, on han conegut processos productius i aplicacions tecnològiques en l’àmbit industrial.
A la tarda, l’activitat s'ha traslladat a l’Escola Politècnica Superior de la UdG, on les alumnes han participat en un taller pràctic d’enginyeria amb la col·laboració de l’equip UdG Racing. La jornada també ha inclòs espais de diàleg amb professionals per donar a conèixer itineraris formatius i sortides laborals relacionades amb els estudis tecnològics.
Els centres participants han estat l’Institut de Celrà, l’Institut de Vidreres, l’Institut de Llagostera, l’INS Narcís Monturiol, l’Institut Vallvera, FEDAC Sant Narcís, l’IES Ridaura, l’Institut Santa Coloma de Farners i Vedruna Girona.
"Des del territori tenim la responsabilitat d’acostar aquestes oportunitats a les joves i fer visible que el talent femení és imprescindible en el futur tecnològic i industrial", ha afirmat Gerard Lechuga, director del Patronat de la Politècnica.
Xavier Espinach, sotsdirector de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, destaca que "cal generar referents i oportunitats des de proximitat perquè més noies es plantegin estudis d’enginyeria".
