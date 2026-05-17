El cotxe elèctric convenç cada vegada més el comprador

La intenció de compra d’un cotxe elèctric ha pujat cinc punts respecte a l’any passat, i ja se situa en el 18%

Un cotxe elèctric a un concessionari de Girona. / Marc Martí

Joel Lozano

Fernando Álvarez

Girona

El cotxe elèctric està fent un salt endavant i així ho demostren nombrosos indicadors. El primer, les xifres de vendes: en els primers quatre mesos de l’any s’han matriculat 2.285 turismes elèctrics a les comarques gironines, amb un augment del 28,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Un creixement molt similar al registrat al conjunt de Catalunya, on les matriculacions d’aquest tipus de vehicle han crescut un 20,6%, amb un total de 22.043 operacions, segons les dades de la patronal ANFAC.

De fet, com revela l’estudi sobre «La veu dels conductors espanyols davant la revolució del sector del motor», elaborat per l’Observatori Cetelem, la percepció del públic espanyol sobre el cotxe elèctric està fent un gir radical.

La intenció de compra d’un cotxe elèctric ha pujat cinc punts respecte a l’any passat a Espanya, i ja se situa en el 18%, pràcticament igualant la dels cotxes de gasolina (19%) i superant la del dièsel (14%). Els híbrids continuen dominant, amb un 48%.

La percepció sobre les barreres per passar al cotxe elèctric es redueix notablement en comparació amb el 2025. La principal, la preocupació per l’autonomia, cau 14 punts, fins a situar-se en el 50%. Quan es pregunta als espanyols a partir de quin nivell d’autonomia estarien disposats a comprar un vehicle 100% elèctric, la resposta majoritària (38%), és entre 350 i 499 km; seguida per entre 200 i 349 km (33%), més de 500 km (22%) i menys de 200 km, amb només un 8%.

La següent barrera, el preu (que suposa un fre rellevant per al 48% dels conductors) també baixa 6 punts. De la mateixa manera, el temps de recàrrega perd pes, amb una caiguda de 6 punts fins al 34%.

La manca de confiança en aquesta tecnologia i en la infraestructura de recàrrega preocupen un 29% dels espanyols. L’últim Baròmetre d’Electromobilitat d’ANFAC, del març del 2026, reflecteix que la infraestructura de recàrrega d’accés públic a Espanya ha crescut un 3,8% en el primer trimestre del 2026 i ha assolit el 62% de l’objectiu de potència instal·lada en recàrrega per a aquest any.

En paral·lel, es nota un augment de la percepció dels avantatges dels cotxes elèctrics per part dels usuaris. Especialment, en termes econòmics, que augmenta en 7 punts (un 24%) (l’augment dels preus del combustible ha pogut afectar aquesta tendència); i de fiabilitat, que creix en 8 punts (22%). Els avantatges més valorats són que el cotxe elèctric és ecològic (per a un 52% dels espanyols); i silenciós (per a un 48%).

Una altra dada interessant és que l’import mitjà que els enquestats estarien disposats a gastar-se en la compra d’un vehicle elèctric creix un 1%, fins a situar-se en 33.927 euros.

