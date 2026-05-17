Els accidents laborals greus a Girona augmenten fins al nivell més alt dels últims sis anys
Els sindicats UGT i CCOO alerten sobre la manca de prevenció i les llargues jornades en sectors com la construcció i l'hostaleria a Girona
Les comarques gironines han registrat 19 accidents laborals greus durant el primer trimestre del 2026, igualant el 2023, la xifra més alta dels últims sis anys en aquest període, segons les dades recopilades pel Ministeri de Treball i Economía social. Tot i que el nombre total d’accidents laborals es manté estable des del 2022, la sinistralitat greu repunta aquest any i torna a posar el focus sobre les condicions de treball i la prevenció als centres laborals.
Entre gener i març d’aquest any es van produir 2.528 accidents laborals amb baixa a la demarcació de Girona. D’aquests, 2.507 van ser lleus, 19 greus i dos mortals. La xifra global és pràcticament calcada a la dels darrers exercicis (2.530 el 2025 i 2.474 el 2024), però els accidents greus han augmentat notablement respecte als dos anys anteriors. El 2024 se’n van registrar 11 i el 2025, 13.
D'aquests 2.528 accidents laborals, 2.243 van succeir dins del mateix centre de treball, mentre que 285 van tenir lloc durant el trajecte d’anada o de tornada a la feina, els anomenats accidents in itinere. Pel que fa a la gravetat, pràcticament tots (2.507) van rebre la qualificació de "lleu" per part dels serveis mèdics (2.225 en jornada i 282 in itinere).
Precarietat, subcontractació i riscos psicosocials
Els sindicats UGT i CCOO coincideixen que la sinistralitat a Girona respon a l’estructura econòmica del territori, la temporalitat i les mancances en prevenció.
El secretari general d’UGT a Girona, Maxi Rica, assenyala especialment la construcció i la subcontractació: “Hi ha un problema amb les subcontractes que genera una manca de coordinació preventiva”, i afegeix que això pot acabar en accidents greus o mortals, sobretot en treballs en alçada. També alerta de l’hostaleria: “Jornades molt llargues i sense els descansos establerts”.
Per la seva banda, la secretària general de CCOO a Girona, Diana Estudillo, atribueix el problema al pes dels serveis i la indústria de baixa qualitat: “Són sectors amb més accidents que la mitjana catalana”. També destaca la indústria càrnia i la temporalitat turística com a factors clau.
Tots dos sindicats coincideixen en la necessitat de reforçar la prevenció i tenir més en compte els riscos psicosocials i la salut mental en l’àmbit laboral.
Més d'un accident greu per dia a Catalunya
A escala catalana, s'han registrat 23.024 accidents laborals amb baixa durant el primer trimestre del 2026. Aquesta xifra és similar a la dels últims anys i inferior al pic del 2022, quan es van superar els 25.010 sinistres. Els accidents greus totals, però, han repuntat fins als 137 casos, per sobre dels 120 registrats el 2025.
La mortalitat laboral total s'ha situat en 27 víctimes mortals, una xifra que trenca l'estabilitat dels darrers exercicis a causa de l'augment de la sinistralitat en els trajectes, que suma 8 víctimes d'aquestes 27 totals.
En canvi, els accidents “in itinere” per si sols continuen augmentant. Aquest 2026 se n’han registrat 4.066, més d’un miler per sobre dels comptabilitzats el 2021.
8 morts més que l'any passat a Espanya
Espanya ha registrat 143.833 accidents laborals amb baixa (sumant els de jornada i els in itinere) durant el primer trimestre del 2026, mantenint-se en nivells similars als dels darrers anys després del fort repunt posterior a la pandèmia. Tot i que el nombre total de sinistres ha anat disminuint des del màxim del 2022, quan se'n van registrar 147.494, aquest any han augmentat les víctimes mortals totals fins a les 170 persones, vuit més que les 162 registrades el 2025.
Els accidents durant els desplaçaments a la feina continuen marcant una tendència ascendent. Entre gener i març d’aquest any se n’han comptabilitzat 21.245 a tot l’Estat, la xifra més alta de tota la sèrie analitzada (fins el 2021). També es manté elevada la mortalitat “in itinere”, amb 24 persones mortes aquest primer trimestre.
En paral·lel, els accidents greus totals han baixat fins als 1.006 casos, després que el 2024 s'arribés als 1.157. Les dades confirmen així una estabilització de la sinistralitat laboral a Espanya, però amb nivells encara molt elevats tant en volum d’accidents com en mortalitat.
