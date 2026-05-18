Blanca Costa: "La nostra cervesa té ànima social però també ha de ser bona"
La creadora de BdeGust destaca el caràcter social i mediambiental del les sis cerveses
El grup Estrella Galicia ha anunciat la seva entrada per apostar per aquesta jove empresa
Blanca Costa és la creadora de la cervesa artesana BdeGust que és un repte que va iniciar el 2019 per destinar part dels beneficis a projectes socials i mediambientals del territori. Amb seu a Caldes i en una masia del segle XVI, ven unes 60.000 ampolles a l’any i el que més li agrada és que la seva "cervesa sigui bona" més enllà del seu esperit social i mediambiental. En total, són sis tipus de cervesa artesà que cadascuna té un projecte al darrere. Costa és l’entrevistada del podcast Girona Valley número 84, un repte de Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria. Com a novetat, el grup Estrella Galicia ha entrat a la companyia amb el propòsit d’aportar recursos per accelerar-ne el creixement i ampliar-ne la capacitat d’impacte social.
Durant la conversa, Costa posa en valor un model empresarial centrat en les persones, la proximitat i la innovació aplicada a les necessitats reals de la societat. I explica que BdGust treballa amb una clara vocació transformadora i amb la voluntat d’aportar solucions útils tant a clients com a col·lectius vulnerables. "No es tracta només de créixer empresarialment, sinó de créixer ajudant", destaca durant el pòdcast, insistint en la importància de generar impacte positiu des del món privat.
Un dels eixos principals de l’entrevista és la capacitat d’innovació de BdeBust. Costa remarca que la transformació digital i les noves eines tecnològiques han de servir per humanitzar els serveis i fer-los més accessibles. En aquest sentit, va defensar que la innovació "ha de tenir una utilitat real per a les persones" i no quedar limitada únicament a criteris econòmics.
També posa èmfasi en la necessitat d’adaptar-se als nous temps sense perdre els valors fundacionals del projecte. Segons explica, l’empresa ha apostat per incorporar noves metodologies de treball, fomentar la flexibilitat laboral i reforçar la conciliació familiar com a part del seu ADN corporatiu.
Durant l’entrevista, reivindica el paper de les empreses compromeses amb el territori i amb la cohesió social. "Les empreses tenim una responsabilitat amb la comunitat", afirma, tot defensant que el teixit empresarial pot jugar un paper clau en la inclusió, la creació d’oportunitats i la dinamització econòmica local.
Costa també té paraules per al teixit emprenedor de la ciutat, animant els joves a no tenir por de fracassar. "Girona és un pol de talent excepcional, però de vegades ens falta creure'ns que podem liderar projectes globals des d'aquí", reflexiona. La seva experiència serveix d'exemple per a molts que busquen en l'emprenedoria una via no només de negoci, sinó de realització personal.
La conversa es tanca amb una mirada optimista cap al futur. L’empresària es mostra convençuda que els models empresarials basats en la innovació, la sostenibilitat i el compromís social seran cada vegada més necessaris.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona