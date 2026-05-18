La compravenda d'habitatges a Girona assoleix un rècord històric el març amb 1.313 operacions
L'increment de compravendes a Girona contrasta amb la caiguda general a Catalunya, sent l'única demarcació, juntament amb Tarragona, que creix en aquest indicador
La compravenda d'habitatges a les comarques gironines va tancar aquest mes de març amb 1.313 operacions, fet que suposa un increment del 12,03% respecte al mateix mes de l'any anterior (1.172 operacions), segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística.
Aquesta és la xifra més alta registrada en un mes de març a la província de tota la sèrie històrica, només superada pel març del 2007, quen es van assolir uns millors registres per a aquest mes concret, amb un total de 1.569 operacions. Per tant, es tracta d'un rècord en 18 anys en el tercer mes de l’any.
Del total de transaccions registrades a Girona el passat mes de març, 1.006 van ser d'habitatge usat i 307 d'obra nova. D'altra banda, segons les dades de l'INE, d'aquestes operacions 1.277 van ser d'habitatge lliure i 36 d'habitatge protegit.
Així doncs, el primer trimestre del 2026 a les comarques gironines ha tancat amb una activitat notable, acumulant un total de 4.063 operacions de compravenda d'habitatges. L'activitat s'ha mantingut constant durant els tres mesos, amb 1.335 vendes al gener, 1.415 al febrer (el mes amb més activitat del període) i les 1.313 al març.
Catalunya trenca sis mesos de pujades
A diferència de la tendència a l'alça de Girona, al conjunt de Catalunya la compravenda d'habitatges ha caigut un 3,5% el mes de març amb 10.005 operacions, una xifra que trenca amb sis mesos consecutius de pujades interanuals (a l’agost del 2025 van caure un 0,6%). Segons ACN, la compravenda d'immobles usats, de 8.034 al llarg del març, és la que més ha baixat interanualment (-3,8%), i ha anat a la baixa a totes les demarcacions excepte a Girona. Els habitatges nous també han anat a la baixa, al voltant d'un 2%. En canvi, destaquen els 532 habitatges protegits que han canviat de mans, una xifra que suposa gairebé el 10,4% més que l'any passat i el nivell més alt des del 2023.
Tot i la caiguda interanual, les 10.005 compravendes són una dada històricament alta al març ja que és la tercera vegada que se supera el llindar de les 10.000 operacions segons els registres estadístics, que es remunten al 2007.
La gran majoria de transaccions són d’habitatge usat, amb vuit de cada deu, com és habitual. Els de segona mà, 8.034, han baixat un 3,8% anual i un 2,17% respecte al febrer. Els nous, 1.971, també han fet baixar la xifra total, amb una disminució de l’1,99% en comparació amb el març del 2025, i un descens del 9,46% respecte al febrer.
La gran majoria d'habitatges venuts en el tercer mes de l'any són lliures, com també és la tendència típica, amb 9.473 unitats, el segon valor més alt des del 2008. En els últims dotze mesos, els pisos que es venen segons les regles del mercat lliure van caure un 4,13%.
Els 532 pisos protegits representen només un 5% del total d’operacions. Tot i això, és l’únic segment que experimenta un creixement interanual (+10,37%) respecte a la dada que hi havia el març del 2025. En canvi, en comparació amb el febrer, la dada cau un 13,8%.
Per demarcacions, a banda de Girona, només Tarragona va registrar pujades de compravendes en comparació amb el mateix període de l’any passat. De fet, va registrar un increment interanual del 3,3% de les operacions de compravenda amb fins a 1.565 pisos i cases. En el cas del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre les operacions també van assolir un màxim d’un mes de març des del 2008. Les operacions d’habitatges nous van créixer un 23,4% a Tarragona.
En canvi, a Barcelona l’increment del 2% dels habitatges nous no va poder compensar la caiguda del 6% dels usats. En total, hi va haver 6.567 operacions a Barcelona, un 4,6% menys.
A Lleida les compravendes s’han reduït encara més en comparació amb l’any passat amb una caiguda del 29,1% fins a 560 transaccions, amb una caiguda significativa dels pisos nous (-55,8%). És l’única demarcació que experimenta una caiguda de les compravendes de pisos d’obra nova i ha arrossegat la mitjana catalana a la baixa.
Al conjunt de l’estat espanyol, la compravenda d’habitatges també es va rebaixar, un 2,2% respecte al març del 2025, fins a les 61.295. La dada catalana se situa més d’un punt per sota de la mitjana espanyola. La caiguda percentual més alta es va situar a Cantàbria (-15,4%) i al País Basc (-11,6%). En canvi, Castella la Manxa va registrar el creixement més gran, de l’11,5%.
