Creix un 6% el nombre d'habitatges iniciats a les comarques gironines durant el 2025
L'Alt i el Baix Empordà, però, registren una caiguda de l'11,3% i un 1,5% respectivamen
Les comarques gironines han registrat un increment del 6,1% en el nombre d'habitatges iniciats durant el 2025. En total, se n'han començat a construir 2.398. La demarcació, a més, suma 118 noves promocions durant l'any passat, amb 2.433 pisos dels quals gairebé el 27% encara estan a la venda (654). Per contra, el nombre d'habitatges acabats durant el 2025 ha baixat un 6,8% respecte de l'any anterior amb un total de 1.529. Per municipis, els que més n'han començat a construir han estat Girona (267), seguida de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (244) i Calonge i Sant Antoni (227). Per comarques, però, les de l'Alt i el Baix Empordà és on més han caigut els habitatges iniciats, en un 11,3% i un 1,5% respectivament.
L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank han analitzat la situació del sector immobiliari a l'Escala i les possibilitats que ofereix a les empreses promotores i constructores de les comarques de l’Empordà, en la sessió immobiliària 'Conjuntura Immobiliària Residencial a les comarques de l’Empordà' celebrada aquest dilluns al municipi.
Durant la jornada s'han posat sobre la taula les dades registrades durant l'any passat. A les comarques gironines ha crescut el nombre de pisos iniciats, però ha caigut el d'acabats. En concret, durant el 2025 se'n van començar 2.398, i això suposa un augment del 6,1% respecte del 2024. Però, en canvi, se n'han acabat 1.529, un 6,8% menys que l'any anterior. Per comarques, l'Alt Empordà n'ha iniciat 290, un 11,3% menys que el 2024 i també ha baixat en nombre d'acabats, en un 3,4%. Al Baix, la disminució de pisos començats ha estat molt moderada (un 1,5%) i, per contra, ha augmentat els acabats en un 31,5% amb 476 pisos.
A l'acte també s'ha parlat dels casos concrets de l'Escala que en va començar 27 durant el 2025 , un 10% menys que el 2024, però en va acabar 50, un 150% més que l'any anterior. Figueres registra 37 habitatges iniciats durant el 2025, xifra que suposa una davallada del 31,5% respecte al 2024. Pel que fa als habitatges acabats, la capital de l’Alt Empordà va acabar 64 habitatges, xifra que suposa un augment del 611,1% respecte al 2024. D'altra banda, la Bisbal d’Empordà va registrar 20 habitatges iniciats durant el 2025, xifra que suposa un augment del 185,7% respecte al 2024. Pel que fa als habitatges acabats, a la capital del Baix Empordà, es van acabar 4 habitatges, xifra que suposa una disminució del 42,9%.
La compravenda de pisos
Pel que fa a la compravenda de pisos, fins al tercer trimestre de 2025; a l’Alt Empordà es van registrar 147 compravendes d’habitatges nous i 2.452 d’habitatges usats; i al Baix Empordà es van registrar 595 compravendes d’habitatges nous i 1.860 d’habitatges usats.
Si posem la lupa per municipis, fins al tercer trimestre de 2025, a l’Escala es van registrar 18 compravendes d’habitatges nous i 275 d’habitatges usats; a Figueres es van registrar 23 compravendes d’habitatges nous i 441 d’habitatges usats i a la Bisbal de l’Empordà es van registrar 15 compravendes d’habitatges nous i 54 d’habitatges usats.
Per últim, en relació amb l’activitat promotora a comarques gironines, el nombre de noves promocions en oferta ha estat de 118 l’any 2025, amb 2.433 habitatges dels quals un 26,9% (654 habitatges) encara està a la venda.
