L’Espai Gironès factura 45 milions d'euros en els primers quatre mesos de l'any, un 4,2% més que el 2025
El centre comercial de Salt també registra un augment del 3,2% en l’afluència de públic respecte al mateix període de l’any passat, amb 2,1 milions de visitants
L’Espai Gironès ha tancat els quatre primers mesos del 2026 amb 45 milions d’euros de facturació, un 4,2% més que en el mateix període de l’any passat. El centre comercial de Salt també ha registrat 2,1 milions de visitants entre gener i el 30 d’abril, un increment del 3,2% respecte al 2025.
Durant el primer trimestre, les vendes ja havien arribat als 33,5 milions d’euros, amb un creixement del 4%, mentre que l’afluència va ser d’1.545.000 visitants, un 2,8% més. Segons les dades facilitades pel centre, la Setmana Santa va contribuir a aquest balanç, amb 175.000 visitants, un 5,5% més que durant el mateix període festiu de l’any anterior.
La major part del públic prové de les comarques gironines, tot i que el centre també rep visitants de les comarques de Barcelona, sobretot del Maresme, Osona i el Vallès Oriental, i del sud de França. L’Espai Gironès també apunta un increment progressiu de visitants d’altres països que passen les vacances a la demarcació i aprofiten l’estada per fer-hi compres.
El centre vincula l’augment d’activitat a les reformes executades durant l’últim any i mig, entre les quals hi ha la remodelació de la jardineria i el reforç de la il·luminació exterior, de l’àrea de restauració i de les zones comunes. També s’ha renovat la imatge de cinc establiments —Munich, Kiko, Stradivarius, Sprinter i Décimas— i està previst que Alain Afflelou ho faci abans de l’estiu. Paral·lelament, continua la reforma integral dels lavabos de la zona de restauració.
El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, assegura que el centre ha ampliat els usos que en fan els visitants. "Cada cop hi ha més persones que aposten per l’Espai Gironès com a centre de referència, no només per anar a comprar sinó per visitar, per utilitzar la zona de restauració i anar al cinema i per participar en el gran nombre d’activitats que organitzem cada any, adreçades a totes les edats. Es tracta d’una experiència de compra presencial i completada amb tota la nostra oferta, per retornar als visitants tota la confiança que ells tenen en nosaltres", afirma.
Aquest mes de maig, l’Espai Gironès celebra el 21è aniversari. Fins dissabte 23 de maig reparteix 2.000 regals sorpresa, entre els quals hi ha televisors de 32 polzades, telèfons Samsung, un patinet elèctric, targetes regal, auriculars Bluetooth i altaveus inalàmbrics. El mateix dissabte, a les sis de la tarda, el centre ha programat un espectacle gratuït de màgia amb el Mag Nil.
El centre comercial, inaugurat el 25 de maig del 2005 al Pla de Salt, disposa de 46.000 metres quadrats, uns 130 establiments, un hotel, una gasolinera exterior i més de 2.500 places d’aparcament gratuït. Segons les dades del mateix centre, hi treballen directament més d’un miler de persones i indirectament unes 2.500 més.
