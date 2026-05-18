Els neobancs llancen estratègies per atraure els clients del sector tradicional
Noves entitats i la banca tradicional redoblen la batalla per captar clients amb personatges famosos, comptes remunerats, referits, sortejos i recompenses cada vegada més agressives
Jaime Mejías
Luis Figo tocant el piano, un algoritme que regala compres i el sorteig de 10.000 euros per client. Les estratègies a les quals recorren els neobancs en els últims temps per captar clients són cada vegada més diverses i creatives, però totes responen a un mateix objectiu: seduir els usuaris desencisats amb la banca tradicional.
Trade Republic és l’últim exponent d’aquesta tendència. El neobanc alemany, que acumula més de dos milions de clients a Espanya, ha escollit una estrella de Hollywood per posar cara a la seva última campanya: Brad Pitt. El protagonista d’El club de la lucha entra en una habitació negra buida, mira directament a càmera i no diu una sola paraula, mentre una veu en off recita els beneficis de la promoció: un interès del 3,04% TAE per a nous clients.
A més, els clients ja registrats poden enviar un enllaç d’invitació a amics, i per cada un que es registri, rebran tres mesos d’interès al 3,04%. Amb el màxim de quatre recomanacions, es pot arribar a un any sencer amb un compte remunerat a aquest interès.
Figo al piano
Un altre dels neobancs que han recorregut a un famós, en aquest cas un futbolista, ha sigut Revolut. "Ho sento, me’n vaig anar... Me’n vaig anar d’un banc que no em pagava interessos diaris, i tornaria a fer-ho", afirma un Luís Figo assegut davant un piano de cua. El neobanc britànic ha tirat de la Pilota d’Or de l’any 2000 per protagonitzar la seva nova campanya, fent ús d’una fina ironia a l’hora de comparar canviar-te de bàndol amb el moviment que va sacsejar el món del futbol a principis de segle: el seu traspàs del Barça al Reial Madrid.
"Elegir Luis Figo no és casualitat: va protagonitzar el canvi més famós de la història recent de l’esport espanyol i va sacsejar el sistema de fitxatges de la seva època. De la mateixa manera, a Revolut, volem que les persones abracin el canvi i que trenquin amb la inèrcia bancària", afirma Ignacio Zunzunegui, director de creixement per al Sud d’Europa de Revolut.
Blanca Jiménez Anabitarte, sòcia responsable d’EY-P Strategy & Execution del Sector Financer per a EY Espanya, considera que tant Revolut com Trade Republic "estan comprant, via celebritat, la generació que els falta per passar de la captació de clients a la monetització de la base". D’aquesta manera, obren el camí per atraure clients amb ingressos alts i capacitat de generar volums de passiu i inversions.
Tot i no ser un neobanc, la insòlita estratègia d’una fintech per destacar ha captat l’atenció dels usuaris a les xarxes socials. Tuyo, una targeta de criptomonedes, assegura que algunes de les compres efectuades amb la seva targeta no es cobraran gràcies a un algoritme. Aquest avantatge, que és inèdit en el sector bancari, ha generat milions d’interaccions a plataformes com X.
No obstant, una cosa que la targeta Tuyo no adverteix de manera explícita és que aquesta possible bonificació –que rep el nom de Buy Now, Pay Maybe– no és aleatòria, sinó que la companyia es reserva aplicar aquesta condició "a la seva absoluta discreció". Per tant, la decisió de "regalar" o no una compra és decisió de l’empresa, malgrat que darrere hi hagi un algoritme.
"Els neobancs han sortit del rol d’eina complementària, i aspiren al lloc del compte principal. Aquest salt exigeix notorietat massiva. Busquen atraure el client instal·lat al banc de tota la vida. Els neobancs volen mostrar que ja estan consolidats i figures com Brad Pitt o Figo transmeten maduresa. No estar en fase d’inici sinó en posicions consolidades", reflexiona Gabriela Orille, consellera delegada de Flinket i experta en fintech.
La banca tradicional reacciona
La banca tradicional està reaccionant a aquestes polítiques comercials dels neobancs, però amb més èmfasi en una vinculació bancària a llarg termini i en productes en què aquestes noves entitats no competeixen amb la mateixa intensitat, com ara les hipoteques. De fet, la consellera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, va alertar durant la presentació de resultats del primer trimestre que les entitats financeres no poden configurar les seves carteres de préstecs per a habitatge assumint pèrdues, recordant que aquesta va ser una de les pràctiques que es van donar a Espanya durant la crisi financera del 2008.
"Tu pots donar puntualment una hipoteca, però no pots construir carteres deficitàries. En l’anterior crisi va passar això, que no s’estava cobrint el risc, i després passa el que passa...", es va lamentar, mentre va anunciar que Bankinter va reduir al voltant d’un 40% la nova concessió d’hipoteques a Espanya. Al març, el mateix Fons Monetari Internacional (FMI) ja va llançar aquest avís sobre el sector bancari espanyol i va reclamar introduir "mesures per limitar les hipoteques" davant la crisi d’habitatge al país, a l’apreciar "una relaxació dels criteris de concessió en els préstecs hipotecaris".
ING
Més enllà de la batalla en les hipoteques, la banca tradicional espanyola ha intensificat les seves campanyes de captació amb fórmules cada vegada més pròximes al màrqueting promocional dels neobancs. Un exemple clar és l’ús de programes de recomanació, com el cas d’ING: els clients actuals del banc neerlandès actuen com a "padrins" i reben una recompensa per portar nous usuaris, mentre que els nous clients –els "fills" – reben un incentiu gran per contractar el Compte Nòmina. BBVA utilitza una lògica similar en el seu Pla Amic, amb incentius de fins a 660 euros per als clients que convidin nous usuaris i fins a 450 euros per als que s’hi incorporin recomanats.
Una altra pràctica habitual és convertir la captació en una mena de sistema de missions mensuals. El Banc Santander, per exemple, ofereix fins a 840 euros en dos anys, però l’import es construeix sumant petites recompenses: fins a 360 euros per domiciliar la nòmina, 240 per utilitzar Bizum i 240 més per domiciliar els rebuts. És a dir, no es premia només l’alta, sinó l’ús recurrent del compte com a compte principal.
Bankinter manté el Compte Nòmina com a producte d’atracció, amb una remuneració de fins al 5% TAE el primer any i fins al 2% TAE el segon, limitada als primers 10.000 euros. CaixaBank, per la seva banda, combina diners, regals i serveis digitals: ofereix fins a 250 euros, una Smart TV vinculada a la nòmina i un any de Movistar Plus+ per obrir el compte en línia, activar Bizum i fer pagaments amb targeta.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà