El pagament per Bizum arriba oficialment als comerços
A partir d’aquest dilluns, es podran abonar les compres amb aquest sistema a través d’alguns bancs que inclouran la funcionalitat a la seva pròpia aplicació
La plataforma Bizum Pay no té encara una data de sortida definida
Dels 700 milions d’euros en operacions del 2018, s’ha passat als 67.700 milions d’euros, el 2025
Jaime Mejías
"Et faig un Bizum". Aquesta frase, utilitzada ja des de fa deu anys per saldar petits deutes i pagaments entre amics o familiars, deixarà d’estar reservada a moure diners entre particulars. La solució de pagaments espanyola Bizum posarà a disposició d’un nombre reduït de bancs a partir d’aquest dilluns, 18 de maig, la seva plataforma per poder fer pagaments en comerços físics, i competir així directament amb Visa i Mastercard.
No obstant, no tots els clients tindran accés a Bizum Pay des d’aquest dilluns que ve. Hi haurà dues maneres de pagar a través d’aquest nou sistema. La primera la posaran a disposició dels seus clients BBVA i CaixaBank, habilitant pagar amb Bizum des de la mateixa app del banc. Aquesta opció sí que estarà disponible des de demà dilluns.
No obstant, altres entitats obligaran la seva clientela a descarregar una aplicació addicional, anomenada Bizum Pay. Malgrat que s’esperava que sortís al mercat el mateix dilluns 18, la informació que ha circulat aquests últims dies és que el seu llançament es retardarà una mica.
"La cartera digital Bizum Pay començarà a desplegar-se la setmana vinent entre grups reduïts d’usuaris i, a mesura que avanci el procés, es concretarà la data d’obertura de l’aplicació al públic en general i la seva disponibilitat a les botigues d’Apple i Google", manifesten des de Bizum.
Com una targeta digital
En qualsevol cas, l’usuari podrà pagar acostant el seu telèfon al datàfon, amb una experiència molt similar als ja àmpliament utilitzats Apple Pay o Google Pay, a través de la tecnologia NFC, tal com destaca el responsable de comunicació, Lorena Poza.
El cert és que Bizum ja mou xifres considerables només amb transferències. Dels 700 milions d’euros en operacions entre particulars que va reportar l’empresa el 2018 s’ha passat als 67.700 milions d’euros, el 2025. En vuit anys, l’increment ascendeix fins a un 9.571%. Les xifres parlen per si soles.
"Els usuaris tindrem ganes d’utilitzar-lo, però crec que la major part de comerços no estaran preparats per acceptar-lo dilluns que ve", explica José Luis Nevado, conseller delegat de Sipay, un dels operadors de pagament que treballarà amb Bizum en aquesta nova etapa. Segons Nevado, el termini per adaptar-se a aquesta nova tecnologia vencerà "en la segona quinzena de setembre", amb alguns bancs oferint-la des del principi, mentre que d’altres necessitaran una mica més de marge.
Poza aclareix que Bizum no compta amb un calendari de desplegament de moment, ja que això correspon als bancs. "Aquest any és el de desplegament, el que ve ens marcarem objectius de penetració i ús", aclareix.
Una altra de les grans qualitats de Bizum Pay és la interoperabilitat, és a dir, estarà connectat amb solucions europees com Wero (Alemanya, França), Bancomat (Itàlia) o MB WAY (Portugal).
Poza apunta que, sota el paraigua de l’European Payments Alliance (EuroPA), els usuaris de Bizum podran enviar i rebre pagaments de particulars i comerços d’altres països, fet que "permetrà que més de 120 milions de clients puguin fer pagaments transfronterers en el seu dia a dia".
La història de Bizum
Bizum va néixer el 2016, fa deu anys, de la mà de la companyia Societat de Procediment de Pago SL. Aquesta empresa actuava com un consorci entre 29 entitats bancàries que, juntes, acumulen un 95% de quota de mercat a Espanya. Per mantenir aquest esperit cooperatiu, cap entitat pot superar el 24% de l’accionariat.
Fonts financeres asseguren a EL PERIÓDICO que el nou avenç de Bizum constitueix "un nou cas d’èxit de la banca espanyola". "Ens permetrà oferir progressivament una nova opció de pagament als nostres clients, tant particulars com comerços, de manera segura i instantània", afegeixen.
Des del seu llançament, Bizum ha experimentat un creixement molt ràpid. El 2017, només un any després de posar-se en marxa, ja havia arribat al milió d’usuaris. A partir d’aquí, l’expansió va ser molt accelerada: 6 milions el 2019, 19 milions el 2021 i més de 30 milions el 2025. Això significa que més de la meitat de la població espanyola ja havia activat Bizum a la seva aplicació bancària.
Plantejar-se assumir Bizum significa per a una empresa entrar en un mercat que actualment mou 195.000 milions d’euros, el dels pagaments amb targeta. Són dades del Banc d’Espanya, corresponent al primer semestre del 2025. En l’actualitat, aquest segment està controlat gairebé completament per l’oligopoli de les targetes americanes: Visa i Mastercard, principalment.
Visa, una de les companyies a les quals Bizum Pay espera plantar cara, ha valorat l’arribada de la nova tecnologia: "Visa valora positivament la competència, ja que amplia les opcions per als consumidors, les empreses i el conjunt de l’ecosistema de pagaments", assenyala en declaracions a EL PERIÓDICO.
Per la seva banda, els col·lectius comercials han rebut amb els braços oberts el nou mètode de pagament. Rafael Torres, president de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), considera que es tracta d’"una notícia positiva". "Tot el que suposi facilitar el pagament als nostres clients, garantint sempre la màxima seguretat, és una bona notícia per al sector. És un pas més en la digitalització del petit comerç", conclou.
