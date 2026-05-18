La UGT porta al ple de Tossa les seves denúncies sobre Nora
El sindicat assegura que l’empresa pública ha obert expedients i acomiadat delegats que havien denunciat presumptes irregularitats internes
La UGT va traslladar aquest dijous al ple municipal de Tossa de Mar les seves denúncies sobre la situació laboral a l’empresa pública Nora SA. Representants i delegats del sindicat van assistir a la sessió per exposar el que l’organització considera represàlies sindicals, acomiadaments i expedients disciplinaris contra treballadors que, segons la UGT, haurien alertat de presumptes irregularitats internes.
Segons el sindicat, durant el ple l’alcalde de Tossa de Mar i president de Nora, Martí Pujals, no va permetre la intervenció del públic assistent. La UGT interpreta aquesta decisió com un intent d’impedir que la plantilla exposés públicament la seva situació. L’organització sosté que la direcció de Nora ha impulsat mesures contra delegats sindicals que havien denunciat disfuncions en la gestió de l’empresa.
El secretari general de la UGT Comarques Gironines, Maxi Rica, crítica l’actuació de l’empresa pública. "No es pot acceptar que una empresa pública com Nora actuï amb una gestió interessada dels fons públics i pretengui perseguir qui denuncia i s’oposa a aquesta manera de fer", va afirmar.
També s'ha pronunciat el secretari del Sector de Serveis a la Comunitat d’UGT, Lluís Lampurlanes, que ha descrit la sessió com "un intent evident de menysprear la representació sindical i democràtica, i evitar qualsevol debat públic sobre les presumptes irregularitats denunciades a Nora". "Quan una administració es nega a escoltar la plantilla i respon amb expedients, acomiadaments i bloqueig institucional, el que està en joc és la qualitat democràtica i la llibertat sindical", ha advertit.
