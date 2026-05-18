Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
immigració GironaGirona FCnou bar germans Rocagrua GironaBdeGustTemps de Florsclassificació primera divisió
instagramlinkedin

La UGT porta al ple de Tossa les seves denúncies sobre Nora

El sindicat assegura que l’empresa pública ha obert expedients i acomiadat delegats que havien denunciat presumptes irregularitats internes

La UGT denuncia davant el Ple de Tossa de Mar la situació a NORA.

La UGT denuncia davant el Ple de Tossa de Mar la situació a NORA. / UGT

Redacció

Redacció

Tossa de Mar

La UGT va traslladar aquest dijous al ple municipal de Tossa de Mar les seves denúncies sobre la situació laboral a l’empresa pública Nora SA. Representants i delegats del sindicat van assistir a la sessió per exposar el que l’organització considera represàlies sindicals, acomiadaments i expedients disciplinaris contra treballadors que, segons la UGT, haurien alertat de presumptes irregularitats internes.

Segons el sindicat, durant el ple l’alcalde de Tossa de Mar i president de Nora, Martí Pujals, no va permetre la intervenció del públic assistent. La UGT interpreta aquesta decisió com un intent d’impedir que la plantilla exposés públicament la seva situació. L’organització sosté que la direcció de Nora ha impulsat mesures contra delegats sindicals que havien denunciat disfuncions en la gestió de l’empresa.

El secretari general de la UGT Comarques Gironines, Maxi Rica, crítica l’actuació de l’empresa pública. "No es pot acceptar que una empresa pública com Nora actuï amb una gestió interessada dels fons públics i pretengui perseguir qui denuncia i s’oposa a aquesta manera de fer", va afirmar.

Notícies relacionades i més

També s'ha pronunciat el secretari del Sector de Serveis a la Comunitat d’UGT, Lluís Lampurlanes, que ha descrit la sessió com "un intent evident de menysprear la representació sindical i democràtica, i evitar qualsevol debat públic sobre les presumptes irregularitats denunciades a Nora". "Quan una administració es nega a escoltar la plantilla i respon amb expedients, acomiadaments i bloqueig institucional, el que està en joc és la qualitat democràtica i la llibertat sindical", ha advertit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  2. Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
  3. L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
  4. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  5. Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
  6. El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
  7. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  8. Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà

Les execucions per pena de mort arriben al nivell més alt en 44 anys

Les execucions per pena de mort arriben al nivell més alt en 44 anys

El Govern i ERC escenifiquen l'acord de pressupostos en la presentació de la línia orbital ferroviària

El Govern i ERC escenifiquen l'acord de pressupostos en la presentació de la línia orbital ferroviària

«Cadaqués és un lloc extrem que t’atrapa»

«Cadaqués és un lloc extrem que t’atrapa»

Nova campanya policial per controlar infraccions en bicicletes i patinets a les comarques de Girona

Nova campanya policial per controlar infraccions en bicicletes i patinets a les comarques de Girona

Salt participa en un projecte europeu per reforçar la participació als barris

Salt participa en un projecte europeu per reforçar la participació als barris

La compravenda d'habitatges a Girona assoleix un rècord històric el març amb 1.313 operacions

La compravenda d'habitatges a Girona assoleix un rècord històric el març amb 1.313 operacions

Creix un 6% el nombre d'habitatges iniciats a les comarques gironines durant el 2025

Creix un 6% el nombre d'habitatges iniciats a les comarques gironines durant el 2025

Un camió fa tisora i talla l’Eix Transversal a Brunyola

Un camió fa tisora i talla l’Eix Transversal a Brunyola
Tracking Pixel Contents