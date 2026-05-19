Clos de la Torre impulsa la seva producció d'oli de l'Empordà amb el finançament de l'ICF
Un préstec de 260.000 euros els ha permès renovar la maquinària i introduir-hi millores
L'Institut Català de Finances (ICF) ha concedit un préstec de 260.000 euros a les societats Agrícola de l’Empordà, SL i Productora d’Oli de l’Empordà, SL per impulsar el negoci de l’oli. Les dues empreses tenen finques termes municipals de Garriguella, Rabós i Espolla i produeixen Oli d'Oliva Verge Extra (OOVE). Les societats finançades disposen de dues marques comercials: Clos de la Torre i Oli de Particular. El finançament ha permès donar continuïtat al negoci, exposat al tancament per falta de relleu generacional, i ha permès comprar maquinària, renovar part del procés productiu i millorar el tractament de les olives. Tots els olis estan elaborats amb les varietats d'Argudell, Picual, Frantoio, Coratina i Koroneiki.
La inversió també ha permès implementar mesures com el triturat de restes vegetals, que eren necessàries per a la millora la coberta vegetal dels camps.
El préstec és de la línia ICF Agroinversió, la qual s’adreça a autònoms o empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca per finançar projectes i inversions d’adquisició d’actius materials o modernització productiva. Aquests préstecs tenen unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
L’ICF és la banca pública de promoció de la Generalitat. La seva missió és facilitar finançament al teixit empresarial i social català a través de préstecs, avals i inversió en capital risc per impulsar el creixement i la transformació de l'economia catalana i l'emprenedoria.
Des de la seva fundació, el 1985, ha finançat més de 37.000 clients per un import superior als 17.000 milions d'euros. El model de banca pública de promoció de l’ICF complementa l'oferta del sector financer privat i d'altres institucions oferint finançament a llarg termini per facilitar el retorn del deute i impulsant sectors i projectes estratègics per a Catalunya, com ara la indústria, la transició energètica, l’habitatge social i el sector primari.
