Damm adquireix la cervesa Old Speckled Hen

La compra reforça la presència de la cervesera catalana al Regne Unit, on ja té la fàbrica Eagle Brewery el 2022

Damm ha adquirit l'empresa de cerveses britànica Old Speckled Hen.

La cervesera Damm ha adquirit Old Speckled Hen, una marca ale prèmium del Regne Unit que fins ara pertanyia al grup Greene King. L'adquisició reforça la presència de Damm al Regne Unit, on l'empresa ja té la fàbrica Eagle Brewery, a Bedford, des del 2022. Actualment, el mercat britànic concentra el 30% de l'activitat d'internacionalització de Damm.

La cervesera catalana, que enguany celebra el seu 150è aniversari, integra així al grup una marca britànica creada el 1979 per Morland Brewery per commemorar els 50 anys de la fàbrica de cotxes MG a Abingdon (Oxfordshire). Després d'un període de transició, totes les cerveses d'Old Speckled Hen es produiran a la planta de Damm a Bedford. Damm no ha fet públiques les xifres de l'operació.

