El descens de les càrnies fa caure les exportacions gironines un 5,2% el primer trimestre de l'any
El sector agroalimentari continua capitanejant les vendes però baixa fins a un 12,8% entre gener i març
Les exportacions gironines han caigut un 5,2% durant el primer trimestre del 2026 empeses pel descens de les càrnies. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, entre gener i març les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 2.041 milions d'euros (MEUR). D'entre tots els sectors, aquell que té un descens més acusat és l'agroalimentari, perquè les seves exportacions han arribat a baixar fins a un 12,8%. Sobretot en el cas de les càrnies, que han notat -i molt- l'impacte dels aranzels de la Xina. En paral·lel, el sector químic, un altre dels considerats motors a l'exterior, també va de baixa; entre gener i març les seves empreses han venut un 8,1% menys a l'estranger en comparació amb el 2025.
L'última estadística de comerç exterior -corresponent al mes de març- ja permet fer la fotografia de l'evolució de les exportacions durant el primer trimestre del 2026. I allò que ja s'anticipava a principis d'any, ara es fa palès del tot: les vendes de les empreses gironines a l'exterior es refreden i van a la baixa.
Entre gener i març, en global, les empreses de la demarcació han exportat productes per valor de 2.040,97 MEUR. En comparació amb el primer trimestre del 2025, això suposa un descens del 5,2% (perquè aleshores la xifra va situar-se en 2.153,79 MEUR).
D'entre tots els sectors, per volum, aquell que continua capitanejant el rànquing és l'agroalimentari perquè concentra gairebé el 40% de tot el que s'ha venut a l'exterior (en concret, 798,3 MEUR). Però també és, de retruc, aquell que més nota el descens, perquè entre gener i març les seves exportacions han arribat a enfonsar-se un 12,8%.
I dins l'agroalimentari, les càrnies són les que registren la pitjor davallada arran de l'impacte dels aranzels que la Xina va aplicar a la UE com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric. Sobretot, en el cas del porc, que durant cinc anys ha d'assumir un impost temporal del 9,8% (que és la quota que el gegant asiàtic va fixar per a les empreses catalanes després de tancar la investigació antidúmping).
Segons recull l'estadística del Ministeri, els aranzels s'han traduït en un descens de fins al 24% de les vendes en el cas de les càrnies gironines. Perquè si entre gener i març del 2025 les empreses del clúster van exportar per valor de 486,97 MEUR, aquest trimestre la xifra ha arribat a davallar fins als 369,91 MEUR.
Les químiques, un 8% menys
Per darrere l'agroalimentari, el segon sector gironí amb més presència a l'exterior és la indústria química (dins la qual s'hi troben les empreses farmacèutiques). En total, entre gener i març del 2026 les químiques han exportat compostos i productes per valor de 366,4 MEUR.
I en aquest cas, la xifra també va de baixa. En concret en un 8%, si es compara amb el mateix període del 2025. Sí que és veritat, però, que dins el sector químic la situació no és homogènia entre totes les empreses. Perquè les farmacèutiques, tot i no poder capgirar el global, han registrat un lleuger increment d'exportacions al llarg d'aquest primer trimestre del 2026 (passant dels 135,18 MEUR de l'any passat als 137,35 d'aquest).
Per últim, i com a tercer sector en importància, els fabricants de maquinària trenquen la tònica dels altres dos i tanquen un trimestre a l'alça. Això sí, en aquest cas l'increment d'exportacions d'un any per l'altre és d'un 3,5% (de 135,88 a 140,57 milions) i no permet eixugar els descensos que registren tant l'agroalimentari com les químiques.
Més enllà de veure l'evolució del primer trimestre, l'informe també recull les dades corresponents al març. En aquest cas, les exportacions gironines han tancat el mes amb un lleuger increment de l'1,7% (i s'han situat en 766,8 MEUR). Això sí, aquest lleuger repunt no permet compensar el mal inici d'any que han viscut les vendes de les empreses gironines a l'exterior i fan que el trimestre es tanqui amb caiguda.
Menys a França i descens acusat a la Xina
Pel que fa a destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat dels productes gironins. Durant aquest primer trimestre, les empreses de la demarcació han exportat per valor de 478,65 MEUR al país gal. Una xifra, això sí, inferior a la del mateix període del 2025 (499,62 MEUR).
També baixen les exportacions a Itàlia, que dels 202,91 MEUR de l'any passat ara passen als 170,45. Per contra, però, creixen les vendes de les empreses gironines a l'exterior cap a Alemanya, cosa que fa que aquest país se situï en segon lloc del rànquing (i dels 164,57 milions del primer trimestre del 2025 ara es passa als 173,73).
Per últim, si es passa la lupa per destins, sí que en destaca la caiguda que ha experimentat la Xina dins el llistat de països. Si durant el primer trimestre de l'any passat el gegant asiàtic va situar-se en cinquè lloc (amb 96,40 MEUR), ara ja ha caigut fins a la tretzena posició del rànquing. En concret, aquest primer trimestre del 2026 des de la demarcació s'han exportat 44,90 MEUR en productes -sobretot, carn de porc- cap a la Xina; és a dir, més d'un 50% menys.
