Girona necessita construir gairebé 20.000 habitatges per cobrir la demanda

BBVA Research alerta que la manca de pisos suposa un "coll d’ampolla per al benestar de la població jove i per atraure capital humà"

Habitatges en construcció a Girona. / Marc Martí

Joel Lozano

Girona

Milers de famílies i joves gironins busquen un habitatge que el mercat no els pot oferir. Segons l'informe Situació Catalunya de BBVA Research, la província de Girona acumula un dèficit residencial proper als 20.000 pisos, una bretxa que reflecteix fins a quin punt la construcció d'habitatge nou ha estat incapaç de seguir el ritme d'una demanda que no para de créixer. Els preus es disparen, els joves no poden emancipar-se i això també suposa un fre per a les empreses, que tenen dificultats per trobar treballadors disposats a instal·lar-se en un territori on llogar o comprar un pis s'ha convertit en un obstacle.

Dèficit d’habitatge i habitatges que es poden construir amb la capacitat elèctrica existent.

Dèficit d’habitatge i habitatges que es poden construir amb la capacitat elèctrica existent. / BBVA

De fet, les dades de construcció del 2025 evidencien que el ritme actual està molt lluny de tancar aquesta escletxa. Després d'un 2024 a la baixa, l'edificació d'habitatge nou a les comarques gironines va tornar a guanyar terreny el 2025. Es van acabar 1.426 habitatges, un 19% més que l'any anterior -228 unitats addicionals en xifres absolutes-, segons les dades del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona. Si ens fixem en els pisos iniciats, l'any passat es van començar a construir 2.398 habitatges a Girona, un 6,1% més que durant el 2024, segons dades l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE). Tot i l'avanç, la recuperació continua sent insuficient per absorbir el dèficit que detecta BBVA Research.

L'electricitat no és el principal obstacle

L'informe analitza també si la xarxa elèctrica pot actuar com a fre per al desenvolupament residencial. En el cas de Girona, l'entitat apunta que la demarcació disposa de capacitat elèctrica per construir molt més del que el dèficit estimat requereix, més de 60.000 habitatges. El coll d'ampolla, per tant, no és l'energia, sinó altres factors com la disponibilitat de sòl, els tràmits urbanístics, els costos de construcció i la manca de promocions.

Barcelona, per exemple, compta amb un dèficit de 77.000 habitatges, i capacitat elèctrica disponible per aixecar-ne uns 890.000. Segons l'informe, té més capacitat perquè és un gran node urbà i industrial històricament molt desenvolupat i ha requerit més infraestructura elèctrica i té una xarxa més desenvolupada que la mitjana.

Això no treu importància a la qüestió energètica en el conjunt del territori. BBVA Research adverteix que el 88% dels nodes de la xarxa de distribució elèctrica estan saturats a l'Estat, un problema que en altres províncies sí que pot limitar la construcció.

Una altra manera de mesurar el problema és comparar les noves llars creades amb els habitatges acabats. Mentre que una llar representa una unitat de convivència —una persona, una parella o una família—, un habitatge és el pis o la casa físics que l'acull. Segons BBVA Research, a Girona el dèficit equival al 68,2% de les llars creades entre 2021 i 2025, una ràtio que situa la demarcació en una posició intermèdia dins Catalunya: pitjor que Barcelona (57,3%), però millor que Lleida (74,4%) i Tarragona (89,6%).

En el conjunt de Catalunya, el dèficit acumulat arriba als 130.000 habitatges. Des del 2021, s'han creat 200.000 llars noves, però només s'han construït 70.700 habitatges, un desajust que l'entitat qualifica de "coll d’ampolla per al benestar de la població jove i per atraure capital humà".

El dèficit arriba en un moment en què l'economia catalana manté un creixement sòlid. BBVA Research preveu que el PIB de Catalunya augmenti un 2,4% el 2026 i un 2,5% el 2027, amb la creació de fins a 175.000 llocs de treball entre 2025 i 2027. L'entitat, però, alerta que l'habitatge, l'energia i la manca de mà d'obra podrien actuar com a obstacle i limitar aquest potencial de creixement si no s'hi posa remei.

