L'oferta de pisos en venda cau més d'un 10% en un any a Girona
Només set capitals han incrementat el volum d’habitatges al mercat durant l’últim any
Trobar un pis en venda a Girona és ara més difícil que fa un any. Durant el primer trimestre del 2026, el volum de pisos disponibles al mercat va caure un 11% a la província respecte al mateix període de l’any passat, segons un estudi publicat per portal Idealista. A la ciutat de Girona, el descens encara és més intens i arriba al 13% interanual.
La dada confirma que el mercat gironí manté una tendència de contracció de l’oferta, en un context en què bona part de l’Estat també registra menys habitatges a la venda que fa un any. En el conjunt d’Espanya, l’estoc disponible s’ha reduït un 10% durant el mateix període, de manera que la demarcació gironina se situa lleugerament per sobre de la mitjana estatal. L’evolució és especialment rellevant perquè arriba en un moment de forta tensió en el mercat residencial, amb preus elevats i una oferta limitada tant en compra com en lloguer.
A Catalunya, Girona no és l’única demarcació on baixa l’oferta. La reducció més intensa es registra a Lleida, amb un descens del 21%, mentre que a Tarragona la caiguda és del 13%. Barcelona, en canvi, presenta una davallada més moderada, del 6% en el conjunt de la província. Per capitals, Girona ciutat registra un descens del 13%, per sota de Lleida, on l’oferta cau un 16%, però molt per sobre de Tarragona, amb un retrocés del 4%. Barcelona ciutat és una de les excepcions i veu créixer l’estoc un 6%.
Caiguda generalitzada
L’informe d’Idealista mostra que la reducció de l’oferta és generalitzada a la majoria de capitals de província. Només set capitals han incrementat el volum d’habitatges en venda durant l’últim any. Les pujades es concentren sobretot en grans mercats urbans, amb Madrid al capdavant, on l’oferta ha crescut un 17%, seguida de València, amb un 13%, Santander i Barcelona, totes dues amb un 6%, Sevilla, amb un 5%, Màlaga, amb un 3%, i Santa Cruz de Tenerife, amb un 2%.
A l’altre extrem, les caigudes més pronunciades es concentren en mercats més petits. Zamora lidera el descens entre les capitals, amb una caiguda del 44%, seguida de Palència, amb un 43%, Ourense, amb un 37%, i Salamanca, amb un 35%.
Per províncies, només Madrid i Santa Cruz de Tenerife han incrementat l’oferta d’habitatges en venda, amb augments del 9% i del 2%, respectivament. A la resta, l’estoc disponible s’ha reduït. Segons Francisco Iñareta, portaveu d’Idealista, l’oferta evoluciona "a dues velocitats", mentre la majoria de l'Estat continua perdent habitatges al mercat, els mercats més dinàmics comencen a veure com el seu estoc augmenta.
Iñareta atribueix aquest comportament als forts increments de preu registrats en algunes grans ciutats, que han deixat part de la demanda fora del mercat. Segons el portaveu d’Idealista, en molts casos els preus "s’han tornat inassumibles per a la demanda". Aquesta retirada de compradors pot reduir la pressió sobre l’oferta existent i obrir la porta a una estabilització dels preus en aquests mercats.
