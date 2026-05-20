La intel·ligència artificial tindrà un impacte laboral més gran en les dones
La irrupció transformarà o automatitzarà un milió de llocs de treball a Catalunya, amb especial incidència en sectors on les dones són majoria
Gabriel Ubieto
Administratius, personal d’atenció al públic, comptables i agents de viatges. Què tenen en comú aquests quatre llocs de treball? Doncs que són els perfils professionals que més s’estan veient altament afectats per la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) i que tots estan ocupats, majoritàriament, per dones. "El seu impacte a nivell de gènere no és neutre", avisa la directora d’anàlisi econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, Carme Poveda.
L’entitat empresarial va presentar ahir un informe pioner a Catalunya que busca mesurar l’impacte potencial de la IA al mercat laboral i el seu efecte per sectors, edats i gènere. Un exercici que a Catalunya fins ara ningú havia realitzat de manera sistemàtica. Les seves indagacions deixen diverses conclusions i una de magnitud: un de cada quatre llocs de treball a Catalunya es veuran transformats o destruïts per la IA. És a dir, si avui a Catalunya operen gairebé quatre milions d’ocupats, la IA revolucionarà un milió de llocs de treball.
Fre a les contractacions
En la fase actual, primigènia, no està destruint ocupació, sinó frenant el ritme de contractacions a certs sectors i canviant rols en d’altres. "No podem concloure que la IA generativa estigui tenint un impacte notable en la contractació. Sí que podríem identificar que en algun grup d’alta exposició està tenint impacte", va afirmar Poveda.
A la Cambra reconeixen que a mitjà i llarg termini pot prioritzar l’efecte substitució i que la IA destrueixi més ocupació de la que transforma, si bé no són capaços de situar temporalment a partir de quan. La Cambra també contravé un dels mantres al qual apuntaven altres estudis, i és que la contractació dels joves ha augmentat més que la mitjana i a tots els sectors. "S’han de reconfigurar els llocs de treball dels júniors i se’ls exigiran altres competències. És un repte també del món educatiu. Les empreses també veuen que els joves arriben al mercat laboral amb la motxilla de la IA i que això els ajuda en la seva transformació", va afirmar la directora d’anàlisi econòmica de la Cambra.
I és que l’exposició, entesa aquesta com a transformació del rol, com directament la destrucció de l’ocupació, se centra en les franges de la mitjana edat. Amb especial virulència en les dones, davant els homes. En termes generals, la Cambra estima que el 26% dels llocs de treball, és a dir, més d’un milió a Catalunya, es veuran afectats per la IA. En el cas de les dones, el percentatge s’eleva fins al 30%, i si es focalitza entre les dones d’entre 35 i 44 anys, seran el 38,2%.
La Cambra alerta d’un risc clar d’involució i augment de la inactivitat entre el col·lectiu femení. És a dir, la tendència de les últimes dècades que ja portat milions de dones a abandonar la llar i afegir-se al mercat laboral es pot invertir.
