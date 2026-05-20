Informe de l’associació Aecoc
La indústria de fruites i hortalisses avisa que li queda poc marge abans d’haver d’apujar preus
«El límit de contenció de costos és a prop, i si el conflicte de l’Orient Mitjà s’allarga, no tindrem més remei que repercutir-los», assenyala un gran exportador hortofructícola
Els supermercats contraataquen amb fortes ofertes de preus per mantenir el consum per la guerra de l’Iran
María Jesús Ibáñez
Tot i que l’impacte de la guerra de l’Iran encara no s’ha traslladat a la cistella d’aliments bàsics, com mostraven les dades de l’IPC conegut la setmana passada, l’esforç que està fent el sector hortofructícola espanyol per contenir els preus que paga el consumidor final podria tenir data de caducitat, «si el conflicte s’allarga», ha advertit aquest dimecres Enrique de los Ríos, director general d’Unica Group, una empresa d’Almeria que és el primer exportador d’hortalisses d’Espanya. «El nostre límit de contenció de costos està a prop, perquè si aquests continuen pujant com a conseqüència de la situació geopolítica, no tindrem més remei que repercutir-los», ha avisat De los Ríos en la presentació de l’informe ‘Pols del Sector de Fruites i Hortalisses 2026’, elaborat per l’associació Aecoc.
Les dades del primer trimestre de l’any reflecteixen un bon comportament d’aquesta indústria, amb un 69% de les empreses que afirmen haver incrementat les seves vendes en valor respecte al mateix període de l’any anterior. Un altre 23% de les companyies del sector diuen haver-les mantingut estables, ha detallat Barbara Calvaresi, responsable de l’àrea de Fruites i Verdures a Aecoc. «En conjunt –ha destacat Calvaresi–, nou de cada 10 firmes van mantenir o van millorar la facturació» en aquesta primera part del 2026. A més, el 63% va augmentar les vendes en volum i un 17% les va mantenir, «cosa que confirma que el creixement del sector no respon únicament a l’efecte dels preus, sinó també a una evolució positiva del consum en bona part del mercat», ha remarcat. Els productes frescos (i allà hi ha incloses bona part de les fruites i verdures que es comercialitzen a Espanya) continuen sent el pes pesant del cistell de consum, tenint en compte que representen aproximadament el 70% del pressupost que les llars destinen a alimentació.
Respecte al conflicte a l’Orient Mitjà, set de cada 10 empreses hortofructícoles consideren que una escalada de la tensió provocaria un augment dels costos de les matèries primeres i gairebé una quarta part tem que es reprodueixi un escenari inflacionista que afecti el consum. De fet, el 81% dels participants en l’estudi reconeix que el principal impacte directe del context geopolític actual ja és l’augment de costos en els seus negocis. Davant aquesta situació, el 40% de les companyies està aplicant mesures d’eficiència per reduir despeses, mentre que un 17% treballa en la diversificació de proveïdors. «Fins ara hem tingut un cert matalàs, hem sigut capaços de gestionar les pujades i evitar que la sang arribés al riu», ha indicat De los Ríos, que és també president del Comitè de Fruites i Hortalisses d’Aecoc.
Mercosur i els aranzels de Trump
El baròmetre de l’associació empresarial de la gran distribució constata així mateix que, en línies generals, la situació geopolítica internacional apareix com un dels grans focus de preocupació per a les empreses. Un 67% considera que l’acord entre la Unió Europea i el Mercosur perjudicarà la competitivitat del sector espanyol, principalment pel temor d’una possible competència deslleial i per les diferències regulatòries en matèria de producció i seguretat alimentària. A més, el 38% creu que les polítiques aranzelàries impulsades per Donald Trump estan afectant negativament les exportacions espanyoles de fruites i hortalisses.
Entre els grans reptes del 2026 destaquen l’augment dels costos energètics i de les matèries primeres, una cosa que preocupa, i molt, a almenys el 67% dels directius. El segueix el relleu generacional i els canvis en els hàbits de consum. La gestió del talent també apareix com una prioritat estratègica. Més de la meitat de les empreses identifica la captació i fidelització de professionals com el principal desafiament laboral, mentre que l’absentisme, la falta de perfils qualificats i la millora de la productivitat completen la llista de preocupacions del sector.
