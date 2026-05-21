Un fons d’inversió compra uns 15 milions d’euros de deute vinculat a Guitart Hotels
La cadena hotelera gironina remarca que es tracta d’un moviment entre creditors i que està al dia dels pagaments
Un fons d’inversió ha comprat una part del deute històric vinculat a Guitart Hotels en una operació financera que situa un nou creditor en l’estructura del grup hoteler gironí. El moviment s’ha fet a través de MG5, un fons de JC Marlin Capital, una gestora especialitzada en operacions de deute garantit i actius immobiliaris.
L’operació havia transcendit inicialment amb una xifra superior. Segons va informar El Confidencial, JC Marlin havia adquirit 22 milions d’euros de deute vinculat a actius hotelers de Guitart Hotels a la Costa Brava. Fonts de Guitart Hotels consultades per aquest diari, però, rebaixen aquesta quantitat i asseguren que l’import real és "una mica menys de 15 milions".
Des del grup hoteler insisteixen que l’operació no s’ha d’interpretar com una venda d’hotels ni com l’entrada d’un nou soci en la companyia. Les mateixes fonts expliquen que es tracta d’un moviment entre creditors i que la firma hotelera no té res a veure amb l'operació, ja que una part del deute que fins ara Guitart Hotels mantenia amb CaixaBank ha passat a mans del fons de JC Marlin. A la pràctica, resumeixen, el grup passarà a pagar a dos creditors en lloc d’un.
Les mateixes fonts remarquen que el canvi no altera el funcionament ordinari de l’empresa i subratllen que la companyia "està al dia del pagament del deute i que no té cap quota pendent".
El deute està vinculat al grup i compta amb garanties hipotecàries associades al patrimoni de la companyia. Les informacions inicials relacionaven l’operació amb establiments de Lloret de Mar i la Costa Brava, però fonts del grup consultades per aquest diari matisen que el moviment correspon al deute global de la companyia i no a una actuació directa sobre un hotel concret.
La companyia també desvincula l’entrada del nou creditor de qualsevol impacte sobre la temporada turística, els treballadors o els clients. Segons Guitart Hotels, l’activitat dels establiments continuarà amb normalitat i l’operació no interfereix en la gestió dels hotels.
70 anys d'història
Guitart Hotels és un grup hoteler d’origen familiar amb una trajectòria de set dècades vinculada al turisme. La companyia va ser fundada per Francisco Guitart a mitjans dels anys cinquanta, va obrir el seu primer hotel el 1955 a Tossa de Mar i posteriorment es va expandir cap a Lloret de Mar i Barcelona. Actualment està presidida per Cristina Cabañas i compta amb hotels i aparthotels a Lloret de Mar, Barcelona i la Molina, de tres i quatre estrelles.
Recentment, el grup ha mogut fitxa en la gestió d’alguns dels seus actius de Lloret. L’any passat, O7 Hotels, la cadena hotelera de W2M, va incorporar a la seva cartera en gestió el Guitart Central Park Aqua Resort i el Guitart Rosa, dos establiments que sumen prop de 800 habitacions.
En paral·lel a aquests canvis de gestió, la trajectòria recent de Guitart Hotels també inclou altres operacions vinculades als seus actius. El 2016, la cadena va vendre l’Hotel Monterrey de Lloret de Mar a un fons d’inversió internacional. Amb aquella operació, va poder saldar el deute hipotecari que pesava sobre l’establiment, que havia adquirit per uns 30 milions d’euros, i afrontar una nova fase de creixement.
