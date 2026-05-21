Una nova plataforma digital permet coordinar la distribució urbana de mercaderies a tots els municipis de Catalunya

La iniciativa de l’ATM vol harmonitzar dades logístiques i reduir congestió, emissions i dobles fileres

Un repartidor de paqueteria, en una imatge d'arxiu. / ELISENDA PONS

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona ha creat una nova plataforma digital integral per gestionar i planificar la distribució urbana de mercaderies (DUM) arreu de Catalunya. La iniciativa vol facilitar una mobilitat logística “més eficient, sostenible i coordinada” entre municipis davant l’augment del comerç electrònic, la distribució de proximitat i els nous hàbits de consum. La plataforma actua com un espai centralitzat de dades i eines digitals per integrar informació vinculada a la logística urbana que actualment es troba dispersa o en formats no digitalitzats. Això, permet als municipis i operadors disposar d’informació homogènia i reduir la congestió, les emissions i les dobles fileres.

L’eina incorporar sistemes d’anàlisi i visualització, com mapes de calor, per detectar àrees amb més saturació logística a partir de dades sobre activitat econòmica, distribució comercial o disponibilitat d’espais de càrrega i descàrrega.

També funciona com un portal únic de dades obertes perquè els operadors logístics puguin consultar regulacions específiques de cada municipi i optimitzar rutes i operatives de repartiment.

El projecte s’emmarca en el Pla Director de Mobilitat i està finançat amb fons europeus Next Generation.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha defensat que la distribució urbana de mercaderies és “imprescindible” per al funcionament de les ciutats, però ha remarcat la necessitat de reduir-ne l’impacte ambiental i millorar la convivència amb la resta d’usos de l’espai públic.

