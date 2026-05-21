Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona

La cadena de botigues d’articles per a la llar inaugurarà el nou establiment el 19 de juny

Una botiga de Tiendas MGI a Alcorcón. / Tiendas MGI

Redacció

Salt

Tiendas MGI obrirà el 19 de juny la seva primera botiga a la província de Girona. L’establiment estarà situat al centre comercial Espai Gironès, a Salt. La cadena, especialitzada en articles per a la llar i joguines, ja té presència a Catalunya amb botigues a les demarcacions de Barcelona i Tarragona.

Per la inauguració, Tiendas MGI repartirà 300 obsequis entre els primers visitants. La nova botiga oferirà productes de decoració, parament de cuina, petits electrodomèstics, articles per a mascotes i joguines. Segons la companyia, bona part del catàleg es comercialitzarà amb preus tancats de 5, 10, 15 i 20 euros. L’establiment obrirà de dilluns a dissabte, de 9.30 a 22.00 h.

Tiendas MGI és una empresa espanyola amb origen a Ronda, municipi de la província de Màlaga, i acumula més de dues dècades d’activitat. La cadena preveu arribar als 100 punts de venda físics a l’Estat a finals de 2026.

