El 31% de turistes que aquest any visitin Catalunya gastaran més

Mexicans, nord-americans i xinesos, viatgers de més pressupost i estades més llargues, augmentaran les visites a BCN

María Jesús Ibáñez

Barcelona

La nova manera de fer turisme, a la recerca de propostes que siguin més singulars, ha posat l’ull a Catalunya, un destí en què el 31% dels visitants, un de cada tres, té previst incrementar aquest any la seva despesa. El sector turístic català no és aliè a això i fa dies que preveu que, a més d’incrementar l’ocupació gràcies a turistes que vulguin allunyar-se de destinacions afectades per la guerra a l’Orient Mitjà, també arribin a Espanya visitants de més poder adquisitiu.

Segons l’informe Travel Trends 2026, elaborat pel líder mundial en pagaments digitals Visa, amb el Payment Innovation Hub, el turista que viatjarà a Catalunya destaca per uns ingressos més elevats, per un perfil més digital i per un creixent interès per les experiències prèmium. L’estudi recull que la meitat dels ciutadans de Mèxic que viatgen aquest any inclouen Catalunya en les seves visites. El segueixen els EUA, amb un 45%; la Xina, amb un 43%, i el Regne Unit, amb un 15%.

La despesa mitjana dels turistes superarà els 2.500 euros, i molts destinaran aquest pressupost al comerç, la restauració i les activitats locals. Entre les principals motivacions per visitar Catalunya destaquen les visites culturals (68%), conèixer ciutats icòniques (65%) i disfrutar de l’oci i la platja (53%). En el cas del turista nord-americà, la despesa prevista és especialment elevada: el 36% estima gastar entre 2.000 i 3.000 dòlars per persona i el 38% preveu superar els 3.000 dòlars.

"Estem veient una transformació en la manera de viatjar, amb consumidors que prioritzen experiències més significatives i personalitzades", va assenyalar Eduardo Prieto, director general de Visa a Espanya. Catalunya atrau viatgers internacionals que visiten Espanya per primera vegada i que integren el destí dins de rutes multiciutat, reforçant el seu paper com a enclavament estratègic dins del turisme internacional. El 93% dels que visitaran Catalunya preveuen combinar el destí amb altres zones espanyoles, entre les quals destaquen Madrid, Andalusia, el País Valencià, les illes Canàries i les Balears.

Segons el perfil del viatger, més de la meitat dels que visitaran Catalunya ho faran acompanyats d’entre dues i tres persones més. Només un 4% viatjarà en solitari i un 3% ho farà en grups de més de cinc persones. La majoria viatjarà en parella o en família, mentre que prop del 15% ho farà amb amics.

